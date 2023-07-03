https://ria.ru/20230703/sud-1881914697.html

В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады

В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады - РИА Новости, 03.07.2023

В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:59

2023-07-03T13:59

2023-07-03T14:21

республика крым

киев

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.Ранее рабочая группа передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова."Иск сегодня зашел в суд. Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова", - сказал Трофимов.Сумма иска к Киеву превышает 152 миллиарда рублей.Трофимов добавил, что вслед за этим последуют иски об энергетической и транспортной блокадах Крыма со стороны Украины.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://realty.ria.ru/20230609/vodosnabzhenie-1877161144.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, киев, украина, россия