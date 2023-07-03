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В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады - РИА Новости, 03.07.2023
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13:59 03.07.2023 (обновлено: 14:21 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/sud-1881914697.html
В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады
В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады - РИА Новости, 03.07.2023
В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады
Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:59
2023-07-03T14:21
республика крым
киев
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.Ранее рабочая группа передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова."Иск сегодня зашел в суд. Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова", - сказал Трофимов.Сумма иска к Киеву превышает 152 миллиарда рублей.Трофимов добавил, что вслед за этим последуют иски об энергетической и транспортной блокадах Крыма со стороны Украины.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
https://realty.ria.ru/20230609/vodosnabzhenie-1877161144.html
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республика крым, киев, украина, россия
Республика Крым, Киев, Украина, Россия
В Крыму зарегистрировали иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады

Суд в Крыму зарегистрировал первый иск к Киеву об ущербе из-за водной блокады полуострова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Ранее рабочая группа передала в правительство республики для подачи в арбитражный суд первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету на сумму более 152 миллиардов рублей от водной блокады полуострова.
"Иск сегодня зашел в суд. Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова", - сказал Трофимов.
Сумма иска к Киеву превышает 152 миллиарда рублей.
Трофимов добавил, что вслед за этим последуют иски об энергетической и транспортной блокадах Крыма со стороны Украины.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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