https://ria.ru/20230703/strekozy-1883962134.html
Стрекозы появились на природных территориях Москвы
Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 13.07.2023
Стрекозы появились на природных территориях Москвы
Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-03T18:53
2023-07-03T18:53
2023-07-13T13:45
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях появились стрекозы. Первых из них сфотографировали в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Тушинский", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что были замечены стрекоза четырёхпятнистая, стрелка голубая, стрекоза решётчатая, плосконожка обыкновенная и бабка бронзовая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы