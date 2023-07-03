https://ria.ru/20230703/strekozy-1883962134.html

Стрекозы появились на природных территориях Москвы

Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 13.07.2023

Стрекозы появились на природных территориях Москвы

Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-03T18:53

2023-07-03T18:53

2023-07-13T13:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях появились стрекозы. Первых из них сфотографировали в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Тушинский", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что были замечены стрекоза четырёхпятнистая, стрелка голубая, стрекоза решётчатая, плосконожка обыкновенная и бабка бронзовая.

https://ria.ru/20230511/nasekomye-1872181669.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы