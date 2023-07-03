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Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 13.07.2023
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18:53 03.07.2023 (обновлено: 13:45 13.07.2023)
https://ria.ru/20230703/strekozy-1883962134.html
Стрекозы появились на природных территориях Москвы
Стрекозы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 13.07.2023
Стрекозы появились на природных территориях Москвы
Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-03T18:53
2023-07-13T13:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На природных территориях появились стрекозы. Первых из них сфотографировали в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Тушинский", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что были замечены стрекоза четырёхпятнистая, стрелка голубая, стрекоза решётчатая, плосконожка обыкновенная и бабка бронзовая.
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Алёна Пава
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Стрекозы появились на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтрекоза над озером
Стрекоза над озером - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стрекозы появились на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На природных территориях появились стрекозы. Первых из них сфотографировали в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", "Тушинский", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что были замечены стрекоза четырёхпятнистая, стрелка голубая, стрекоза решётчатая, плосконожка обыкновенная и бабка бронзовая.
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11 мая, 17:42
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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