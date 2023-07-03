https://ria.ru/20230703/strakhi-1881479212.html

Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"

Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 03.07.2023

Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"

Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта у театра. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх?

2023-07-03T12:00

2023-07-03T12:00

2023-07-03T15:06

страхи

наталья лосева

психология

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Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы" Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта в парке. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы" Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта в парке. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Историю героини Ольги разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио