https://ria.ru/20230703/strakhi-1881479212.html
Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"
Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 03.07.2023
Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"
Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта у театра. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх?
2023-07-03T12:00
2023-07-03T12:00
2023-07-03T15:06
страхи
наталья лосева
психология
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Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"
Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта в парке. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"
Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта в парке. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Историю героини Ольги разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Мы с мамой чуть не погибли в толпе. "Страхи/Детские травмы"
Ольга боится столпотворений. Когда героине было 4-5 лет, ее с мамой чуть не затоптали. Это произошло во время концерта у театра. С тех пор Ольга избегает массовых мероприятиях и скопления людей. Ситуацию осложняет инвалидность героини — в случае давки убежать не получится. Ольга хочет куда-нибудь выбираться, но боится. Как преодолеть страх?