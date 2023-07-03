Более 340 студентов и выпускников вузов начали стажироваться в ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. С понедельника свыше 340 студентов и выпускников вузов со всей страны выходят на работу в ВТБ в рамках программы стажировок "ВТБ Юниор", сообщает пресс-служба банка.
В данном проекте поучаствовали молодые специалисты из 67 городов России — от Калининграда до Владивостока.
По данным пресс-службы, "ВТБ Юниор" – это оплачиваемая стажерская программа для молодых специалистов в головной организации и отделениях банка. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор на стажировку. На одно место в группе претендовали около 60 человек.
По данным пресс-службы, "ВТБ Юниор" – это оплачиваемая стажерская программа для молодых специалистов в головной организации и отделениях банка. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор на стажировку. На одно место в группе претендовали около 60 человек.
Стажерам в рамках программы предстоит работать над реальными бизнес-задачами и проектами банка в команде опытных экспертов. Программа продлится год, после чего стажеры, проявившие себя наилучшим образом, смогут получить предложение о работе в банке на постоянной основе.
"ВТБ является одним из крупнейших работодателей в финансовом секторе российской экономики, поэтому мы уделяем большое внимание системной работе с молодыми специалистами. Стажировка "ВТБ Юниор" реализуется в банке уже более 10 лет, и ее популярность среди студентов и выпускников заметно выросла за последние два года. В этом сезоне мы получили рекордное количество заявок на участие – более 19 тысяч, что на 45% больше в сравнении с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента банка ВТБ Глеба Ермакова.
"ВТБ является одним из крупнейших работодателей в финансовом секторе российской экономики, поэтому мы уделяем большое внимание системной работе с молодыми специалистами. Стажировка "ВТБ Юниор" реализуется в банке уже более 10 лет, и ее популярность среди студентов и выпускников заметно выросла за последние два года. В этом сезоне мы получили рекордное количество заявок на участие – более 19 тысяч, что на 45% больше в сравнении с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента банка ВТБ Глеба Ермакова.
Он выразил уверенность, что стажировка поможет студентам и выпускникам вузов построить успешное будущее в ВТБ.