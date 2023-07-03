https://ria.ru/20230703/stazhirovki-1881930979.html

Более 340 студентов и выпускников вузов начали стажироваться в ВТБ

Более 340 студентов и выпускников вузов начали стажироваться в ВТБ - РИА Новости, 03.07.2023

Более 340 студентов и выпускников вузов начали стажироваться в ВТБ

С понедельника свыше 340 студентов и выпускников вузов со всей страны выходят на работу в ВТБ в рамках программы стажировок "ВТБ Юниор", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:49

2023-07-03T14:49

2023-07-03T14:49

втб

россия

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/99/1550909981_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_7adb41fd60b790404096188a232a0184.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. С понедельника свыше 340 студентов и выпускников вузов со всей страны выходят на работу в ВТБ в рамках программы стажировок "ВТБ Юниор", сообщает пресс-служба банка.В данном проекте поучаствовали молодые специалисты из 67 городов России — от Калининграда до Владивостока. По данным пресс-службы, "ВТБ Юниор" – это оплачиваемая стажерская программа для молодых специалистов в головной организации и отделениях банка. Все стажеры прошли многоступенчатый отбор на стажировку. На одно место в группе претендовали около 60 человек.Стажерам в рамках программы предстоит работать над реальными бизнес-задачами и проектами банка в команде опытных экспертов. Программа продлится год, после чего стажеры, проявившие себя наилучшим образом, смогут получить предложение о работе в банке на постоянной основе. "ВТБ является одним из крупнейших работодателей в финансовом секторе российской экономики, поэтому мы уделяем большое внимание системной работе с молодыми специалистами. Стажировка "ВТБ Юниор" реализуется в банке уже более 10 лет, и ее популярность среди студентов и выпускников заметно выросла за последние два года. В этом сезоне мы получили рекордное количество заявок на участие – более 19 тысяч, что на 45% больше в сравнении с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента банка ВТБ Глеба Ермакова.Он выразил уверенность, что стажировка поможет студентам и выпускникам вузов построить успешное будущее в ВТБ.

https://ria.ru/20230307/stazhirovki-1856375320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, новости компаний - экономика