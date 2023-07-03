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Песков прокомментировал работу российских спецслужб во время мятежа - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/spetssluzhby-1881895667.html
Песков прокомментировал работу российских спецслужб во время мятежа
Песков прокомментировал работу российских спецслужб во время мятежа - РИА Новости, 03.07.2023
Песков прокомментировал работу российских спецслужб во время мятежа
Все службы, министерства, ведомства, спецслужбы РФ выполняют свои функции и делают это должным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:03
2023-07-03T13:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все службы, министерства, ведомства, спецслужбы РФ выполняют свои функции и делают это должным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о работе спецслужб в период мятежа. "Здесь я оставлю без комментариев. Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции, делают это должным образом", - сказал Песков на вопрос как в Кремле объясняется, что спецслужбы, в частности ФСБ, не смогли предотвратить мятеж. Отвечая на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ, Песков пояснил, что президент отметил высокий уровень консолидации и Вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг него, включая и сотрудников, которые были неделю назад на Соборной площади Кремля. Ранее Песков сообщал, что Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в пресечении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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безопасность, россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин
Песков прокомментировал работу российских спецслужб во время мятежа

Песков: все спецслужбы и ведомства в России выполняют свою работу должным образом

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
Танк ЧВК Вагнер в воротах цирка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Танк ЧВК "Вагнер" в воротах цирка в Ростове-на-Дону
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все службы, министерства, ведомства, спецслужбы РФ выполняют свои функции и делают это должным образом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о работе спецслужб в период мятежа.
"Здесь я оставлю без комментариев. Все службы, все министерства, ведомства, специальные службы, они выполняют свои функции, делают это должным образом", - сказал Песков на вопрос как в Кремле объясняется, что спецслужбы, в частности ФСБ, не смогли предотвратить мятеж.
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Вчера, 12:52
Отвечая на вопрос о том, довольны ли в Кремле работой ФСБ, Песков пояснил, что президент отметил высокий уровень консолидации и Вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни и выразил свою признательность всем тем, кто был вокруг него, включая и сотрудников, которые были неделю назад на Соборной площади Кремля.
Ранее Песков сообщал, что Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в пресечении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России.
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В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
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30 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаЕвгений Пригожин
 
 
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