https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1882024581.html

Спецоперация, 3 июля: предотвращение покушения на главу Крыма

Спецоперация, 3 июля: предотвращение покушения на главу Крыма - РИА Новости, 03.07.2023

Спецоперация, 3 июля: предотвращение покушения на главу Крыма

Российские спецслужбы пресекли организованную киевскими властями попытку покушения на главу республики Крым Сергея Аксенова. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:05

2023-07-03T23:05

2023-07-03T23:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей шойгу

сергей аксенов (политик)

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские спецслужбы пресекли организованную киевскими властями попытку покушения на главу республики Крым Сергея Аксенова.Злоумышленник планировал подорвать автомобиль чиновника в момент проезда его кортежа, сообщили в ФСБ. Он был задержан во время изъятия бомбы из тайника, по данным спецслужб, преступление он готовил еще с июня, для этого прибыл в республику. По словам самого Аксенова, полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева будет возможно только после выполнения цели спецоперации на Украине. Провал ВСУМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил, что украинские войска не достигли целей контрнаступления ни на одном из направлений. Несмотря на это киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии продолжить наступать, отметил он. Только на запорожском направлении потери украинских войск, по приблизительным подсчетам, уже составили более 20 тысяч человек личного состава, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. МВД России объявило в розыск экс-главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, обвиняемого в обстрелах Донбасса, следует из ведомственной базы разыскиваемых. Нарушенное после удара украинских войск транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгарский мост полностью восстановлено, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html

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россия, украина, киев, сергей шойгу, сергей аксенов (политик), евгений балицкий, вооруженные силы украины, фсб, оон, су-27, в мире