Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 03.07.2023 (обновлено: 15:18 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881940508.html
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР
Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:17
2023-07-03T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bb7b66fde6dcfe8ec8d31edaa0d9dc6c.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом, российские военные в течение суток нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах, отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e63577135912f1e9275d8a276f7ae6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

Минобороны заявило о поражении пункта управления 28-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба российской артиллерии в зоне СВО
Боевая стрельба российской артиллерии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба российской артиллерии в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом, российские военные в течение суток нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 июля, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала