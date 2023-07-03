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ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.07.2023
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР
Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:17
2023-07-03T15:17
2023-07-03T15:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом, российские военные в течение суток нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР
Минобороны заявило о поражении пункта управления 28-й механизированной бригады ВСУ в ДНР