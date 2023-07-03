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ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.07.2023

ВС России поразили пункт управления механизированной бригады ВСУ в ДНР

Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:17

2023-07-03T15:17

2023-07-03T15:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 28-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в понедельник в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 28-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. В целом, российские военные в течение суток нанесли поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах, отмечает МО РФ.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф