https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881810659.html
Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях
Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 03.07.2023
Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на трех направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T05:52
2023-07-03T05:52
2023-07-03T07:54
специальная военная операция на украине
артемовск
константиновка
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93589e3ecc321f40daf6f06835b6c8f8.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на трех направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг" Вадим Астафьев. "Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях", — уточнил он.По словам Астафьева расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино. А артиллерия уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Красное", добавил собеседник агентства.Также при контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в районе Артемовска, самоходную гаубицу "Гвоздика" в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе поселка Острое.
https://ria.ru/20230703/tanki-1881809524.html
артемовск
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d791ca19cc8c7dc8981ed62c084916b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Константиновка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях
Минобороны: Южная группировка нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трех направлениях