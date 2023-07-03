https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881810659.html

Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях

Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 03.07.2023

Южная группировка нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях

Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на трех направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T05:52

2023-07-03T05:52

2023-07-03T07:54

специальная военная операция на украине

артемовск

константиновка

вадим астафьев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на трех направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России "Юг" Вадим Астафьев. "Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях", — уточнил он.По словам Астафьева расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино. А артиллерия уничтожила склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Красное", добавил собеседник агентства.Также при контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в районе Артемовска, самоходную гаубицу "Гвоздика" в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе поселка Острое.

https://ria.ru/20230703/tanki-1881809524.html

артемовск

константиновка

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артемовск, константиновка, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность