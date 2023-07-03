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В Китае выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России
В Китае выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России - РИА Новости, 03.07.2023
В Китае выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России
Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ РФ, чтобы совместно вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире, заявил в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:51
2023-07-03T10:51
2023-07-03T10:51
китай
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ли шанфу
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ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ РФ, чтобы совместно вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире, заявил в понедельник министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с главкомом ВМФ РФ Николаем Евменовым. "ВМС Китая и ВМФ РФ поддерживают тесные контакты и постоянное взаимодействие, надеемся, что стороны будут укреплять взаимодействие на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения, совместные патрулирования и совместные соревнования, расширять практическое сотрудничество в профессиональной сфере, чтобы совместно вносить позитивный вклад в защиту мира и стабильности в регионе и во всем мире", - приводит его слова оборонное ведомство КНР. Ли Шанфу также указал, что под стратегическим руководством лидеров двух государств обмены и сотрудничество между вооруженными силами России и Китая стабильно развиваются. "Убежден, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между вооруженными силами двух стран продолжат углубляться и укрепляться, а также будут непрерывно развиваться и подниматься на новый уровень", - подчеркнул глава минобороны Китая.
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китай, россия, ли шанфу, в мире
Китай, Россия, Ли Шанфу, В мире
В Китае выразили надежду на расширение сотрудничества с ВМФ России
Глава Минобороны Ли Шанфу: Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ России
ПЕКИН, 3 июл – РИА Новости. Китай надеется на расширение сотрудничества с ВМФ РФ, чтобы совместно вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире, заявил в понедельник министр обороны Китая Ли Шанфу на встрече с главкомом ВМФ РФ Николаем Евменовым.
"ВМС Китая и ВМФ РФ поддерживают тесные контакты и постоянное взаимодействие, надеемся, что стороны будут укреплять взаимодействие на всех уровнях, регулярно организовывать совместные учения, совместные патрулирования и совместные соревнования, расширять практическое сотрудничество в профессиональной сфере, чтобы совместно вносить позитивный вклад в защиту мира и стабильности в регионе и во всем мире", - приводит его слова оборонное ведомство КНР.
Ли Шанфу также указал, что под стратегическим руководством лидеров двух государств обмены и сотрудничество между вооруженными силами России и Китая стабильно развиваются.
"Убежден, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между вооруженными силами двух стран продолжат углубляться и укрепляться, а также будут непрерывно развиваться и подниматься на новый уровень", - подчеркнул глава минобороны Китая.
Россия и Китай обсудили вопросы космической безопасности