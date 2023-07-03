Рейтинг@Mail.ru
На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/skoraya-1881876345.html
На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой
На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой - РИА Новости, 03.07.2023
На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой
Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, роста обращений к медикам не отмечается, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:12
2023-07-03T12:12
россия
краснодарский край
темрюкский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, роста обращений к медикам не отмечается, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Ранее сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров. "В местах скопления автотранспорта в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Роста обращений не фиксируется",- говорится в сообщении. Водителям и пассажирам в случае ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью, отметили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле Федерального центра медицины катастроф.
https://ria.ru/20230703/most-1881834958.html
россия
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, темрюкский район, общество
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, Общество
На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой

Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, где образовалась пробка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, роста обращений к медикам не отмечается, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Ранее сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров.
"В местах скопления автотранспорта в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Роста обращений не фиксируется",- говорится в сообщении.
Водителям и пассажирам в случае ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью, отметили в пресс-службе.
Ситуация находится на контроле Федерального центра медицины катастроф.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров
Вчера, 09:50
 
РоссияКраснодарский крайТемрюкский районОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала