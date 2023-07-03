https://ria.ru/20230703/skoraya-1881876345.html

На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой

На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой - РИА Новости, 03.07.2023

На подъезде к Крымскому мосту дежурят бригады скорой

Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, роста обращений к медикам не отмечается, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:12

2023-07-03T12:12

2023-07-03T12:12

россия

краснодарский край

темрюкский район

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту, роста обращений к медикам не отмечается, сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Ранее сообщалось, что пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края уже составляет около 13 километров. "В местах скопления автотранспорта в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Роста обращений не фиксируется",- говорится в сообщении. Водителям и пассажирам в случае ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью, отметили в пресс-службе. Ситуация находится на контроле Федерального центра медицины катастроф.

https://ria.ru/20230703/most-1881834958.html

россия

краснодарский край

темрюкский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, темрюкский район, общество