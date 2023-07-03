https://ria.ru/20230703/siriya-1882025768.html

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике - РИА Новости, 03.07.2023

Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике, а также вопросы... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:38

2023-07-03T22:38

2023-07-03T22:38

россия

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сергей лавров

оон

фейсал микдад

в мире

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике, а также вопросы координации двух стран в ООН, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН", - говорится в сообщении дипведомства.

https://ria.ru/20230701/siriya-1881693798.html

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россия, сирия, сергей лавров, оон, фейсал микдад, в мире