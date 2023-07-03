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Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике - РИА Новости, 03.07.2023
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22:38 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/siriya-1882025768.html
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике - РИА Новости, 03.07.2023
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике, а также вопросы... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:38
2023-07-03T22:38
россия
сирия
сергей лавров
оон
фейсал микдад
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике, а также вопросы координации двух стран в ООН, сообщили в МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН", - говорится в сообщении дипведомства.
https://ria.ru/20230701/siriya-1881693798.html
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россия, сирия, сергей лавров, оон, фейсал микдад, в мире
Россия, Сирия, Сергей Лавров, ООН, Фейсал Микдад, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Сирии ситуацию в республике

Лавров обсудил с главой МИД Сирии Микдадом ситуацию в республике и сотрудничество в ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике, а также вопросы координации двух стран в ООН, сообщили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН", - говорится в сообщении дипведомства.
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