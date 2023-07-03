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В Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений меморандума "коалицией" США
В Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений меморандума "коалицией" США - РИА Новости, 03.07.2023
В Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений меморандума "коалицией" США
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о 14 случаях нарушения меморандума по безопасности полетов в САР со стороны "коалиции" США,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:23
2023-07-03T22:23
2023-07-03T22:23
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявили о 14 случаях нарушения меморандума по безопасности полетов в САР со стороны "коалиции" США, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "За сутки зафиксировано 14 случаев нарушения Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалицией", возглавляемой США", - сказал Гуринов на брифинге. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в Идлибе - один обстрел, в Латакии - один обстрел.* Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, сша, сирия, россия
В мире, США, Сирия, Россия
В Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений меморандума "коалицией" США
ЦПВС: в Сирии за сутки зафиксировали еще 14 нарушений меморандума "коалицией" США