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СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом - РИА Новости, 03.07.2023
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14:02 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/siriya-1881916469.html
СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом
СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом - РИА Новости, 03.07.2023
СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом
Англосаксы хотят показать странам арабского мира, что возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом - стратегическая ошибка, а несогласным угрожают... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:02
2023-07-03T14:02
в мире
сирия
башар асад
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Англосаксы хотят показать странам арабского мира, что возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом - стратегическая ошибка, а несогласным угрожают санкциями, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель – показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой". Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия, башар асад, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сирия, Башар Асад, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом

СВР: англосаксы угрожают арабским странам санкциями за возобновление диалога с Асадом

© AP Photo / Syrian PresidencyПрезидент Сирии Башар Асад и президент ОАЭ шейх Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном в аэропорту Абу-Даби, ОЭА
Президент Сирии Башар Асад и президент ОАЭ шейх Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном в аэропорту Абу-Даби, ОЭА - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Syrian Presidency
Президент Сирии Башар Асад и президент ОАЭ шейх Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном в аэропорту Абу-Даби, ОЭА. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Англосаксы хотят показать странам арабского мира, что возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом - стратегическая ошибка, а несогласным угрожают санкциями, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
«
"Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель – показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой". Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями", - говорится в сообщении.
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В миреСирияБашар АсадСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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