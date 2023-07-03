https://ria.ru/20230703/siriya-1881916469.html

СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом

СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом - РИА Новости, 03.07.2023

СВР: англосаксы угрожают санкциями за возобновление диалога с Асадом

Англосаксы хотят показать странам арабского мира, что возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом - стратегическая ошибка, а несогласным угрожают... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:02

2023-07-03T14:02

2023-07-03T14:02

в мире

сирия

башар асад

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Англосаксы хотят показать странам арабского мира, что возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом - стратегическая ошибка, а несогласным угрожают санкциями, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. "Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель – показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой". Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html

сирия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, башар асад, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)