https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии - РИА Новости, 03.07.2023
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:55
2023-07-03T13:55
2023-07-03T13:55
в мире
сирия
сша
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. По данным СВР, боевики ИГ*, которым американцы передали ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами, размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от военной базы США "Эт-Танф". "Это место стало настоящим "бандитским гнездом". Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности – штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска. Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
В мире, Сирия, США, Исламское государство, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
СВР: действиями ИГ в Сирии руководит замглавы Центрального командования армии США Меллой
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
По данным СВР, боевики ИГ*, которым американцы передали ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами, размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от военной базы США "Эт-Танф".
«
"Это место стало настоящим "бандитским гнездом". Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности – штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска. Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР