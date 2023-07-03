https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html

СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии

СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии - РИА Новости, 03.07.2023

СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии

Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:55

2023-07-03T13:55

2023-07-03T13:55

в мире

сирия

сша

исламское государство

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881912559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18d4725f50b369c6fbc98241bef5d44a.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. По данным СВР, боевики ИГ*, которым американцы передали ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами, размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от военной базы США "Эт-Танф". "Это место стало настоящим "бандитским гнездом". Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности – штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска. Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230703/boeviki-1881909391.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сша, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин