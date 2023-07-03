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СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии - РИА Новости, 03.07.2023
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13:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/siriya-1881913528.html
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии - РИА Новости, 03.07.2023
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:55
2023-07-03T13:55
в мире
сирия
сша
исламское государство
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. По данным СВР, боевики ИГ*, которым американцы передали ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами, размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от военной базы США "Эт-Танф". "Это место стало настоящим "бандитским гнездом". Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности – штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска. Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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сирия
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в мире, сирия, сша, исламское государство, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
В мире, Сирия, США, Исламское государство, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
СВР рассказала, кто руководит действиями ИГ* в Сирии

СВР: действиями ИГ в Сирии руководит замглавы Центрального командования армии США Меллой

© Фото : U.S. Navy Вице-адмирал ВМС США Джеймс Меллой
Вице-адмирал ВМС США Джеймс Меллой - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : U.S. Navy
Вице-адмирал ВМС США Джеймс Меллой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действиями группировки "Исламское государство"* на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
По данным СВР, боевики ИГ*, которым американцы передали ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами, размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от военной базы США "Эт-Танф".
«
"Это место стало настоящим "бандитским гнездом". Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности – штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска. Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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В миреСирияСШАИсламское государствоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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