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Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии
Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:11
2023-07-03T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
сергей гармонин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за пересмотр законодательства нейтралитета Берна, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Вопрос о статусе нейтралитета вызывает острые дебаты внутри швейцарского общества", - сказал Гармонин. Дипломат отметил, что на страницах ведущих швейцарских газет ежедневно "появляются комментарии в пользу сохранения или усиления нейтралитета, или же в пользу пересмотра традиционного швейцарского нейтралитета, который действовал в стране на протяжении 200 лет". "Швейцарская народная партия (ШНП), одна из ведущих политических сил в стране, выступила с инициативной проведения общенационального референдума по данному вопросу и в настоящее время собирает подписи для того, чтобы референдум состоялся", - добавил он. Гармонин подчеркнул, что в парламенте Швейцарии есть фракции, которые выступают с инициативой либерализации законодательства нейтралитета Берна. "В настоящий момент пока что удается придерживаться того, что боеприпасы, произведенные в Швейцарии, пока еще Киеву не поставляются", - заключил дипломат.
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в мире, швейцария, украина, сергей гармонин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Сергей Гармонин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии

Гармонин: статус нейтралитета Швейцарии по Украине вызывает острые дебаты в стране

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIЗдание парламента Швейцарии в Берне
Здание парламента Швейцарии в Берне - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Здание парламента Швейцарии в Берне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за пересмотр законодательства нейтралитета Берна, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Вопрос о статусе нейтралитета вызывает острые дебаты внутри швейцарского общества", - сказал Гармонин. Дипломат отметил, что на страницах ведущих швейцарских газет ежедневно "появляются комментарии в пользу сохранения или усиления нейтралитета, или же в пользу пересмотра традиционного швейцарского нейтралитета, который действовал в стране на протяжении 200 лет".
"Швейцарская народная партия (ШНП), одна из ведущих политических сил в стране, выступила с инициативной проведения общенационального референдума по данному вопросу и в настоящее время собирает подписи для того, чтобы референдум состоялся", - добавил он. Гармонин подчеркнул, что в парламенте Швейцарии есть фракции, которые выступают с инициативой либерализации законодательства нейтралитета Берна.
"В настоящий момент пока что удается придерживаться того, что боеприпасы, произведенные в Швейцарии, пока еще Киеву не поставляются", - заключил дипломат.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Российский посол исключил возможность посредничества Швейцарии по Украине
29 июня, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаСергей ГармонинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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