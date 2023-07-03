https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023
Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии
Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:11
2023-07-03T14:11
2023-07-03T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
сергей гармонин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за пересмотр законодательства нейтралитета Берна, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Вопрос о статусе нейтралитета вызывает острые дебаты внутри швейцарского общества", - сказал Гармонин. Дипломат отметил, что на страницах ведущих швейцарских газет ежедневно "появляются комментарии в пользу сохранения или усиления нейтралитета, или же в пользу пересмотра традиционного швейцарского нейтралитета, который действовал в стране на протяжении 200 лет". "Швейцарская народная партия (ШНП), одна из ведущих политических сил в стране, выступила с инициативной проведения общенационального референдума по данному вопросу и в настоящее время собирает подписи для того, чтобы референдум состоялся", - добавил он. Гармонин подчеркнул, что в парламенте Швейцарии есть фракции, которые выступают с инициативой либерализации законодательства нейтралитета Берна. "В настоящий момент пока что удается придерживаться того, что боеприпасы, произведенные в Швейцарии, пока еще Киеву не поставляются", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881229544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, украина, сергей гармонин, россия, ситуация в днр и лнр
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Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии
Гармонин: статус нейтралитета Швейцарии по Украине вызывает острые дебаты в стране