https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881919000.html

Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии

Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023

Российский посол рассказал о дебатах по нейтральному статусу Швейцарии

Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:11

2023-07-03T14:11

2023-07-03T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

швейцария

украина

сергей гармонин

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876726490_0:83:3071:1811_1920x0_80_0_0_22bb3c2ea94d334c62b354ab8fc84471.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Статус нейтралитета Швейцарии относительно конфликта на Украине вызывает острые дебаты в политическом обществе страны, ряд парламентских фракций выступают за пересмотр законодательства нейтралитета Берна, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. "Вопрос о статусе нейтралитета вызывает острые дебаты внутри швейцарского общества", - сказал Гармонин. Дипломат отметил, что на страницах ведущих швейцарских газет ежедневно "появляются комментарии в пользу сохранения или усиления нейтралитета, или же в пользу пересмотра традиционного швейцарского нейтралитета, который действовал в стране на протяжении 200 лет". "Швейцарская народная партия (ШНП), одна из ведущих политических сил в стране, выступила с инициативной проведения общенационального референдума по данному вопросу и в настоящее время собирает подписи для того, чтобы референдум состоялся", - добавил он. Гармонин подчеркнул, что в парламенте Швейцарии есть фракции, которые выступают с инициативой либерализации законодательства нейтралитета Берна. "В настоящий момент пока что удается придерживаться того, что боеприпасы, произведенные в Швейцарии, пока еще Киеву не поставляются", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881229544.html

швейцария

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина, сергей гармонин, россия, ситуация в днр и лнр