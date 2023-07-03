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Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023
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12:18 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881877844.html
Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии
Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023
Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии
Масштабные беспорядки в Швейцарии, подобные тем, что произошли в соседней Франции, исключены, считает глава института профилактики правонарушений и преступности РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:18
2023-07-03T12:18
в мире
франция
швейцария
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ЦЮРИХ, 3 июл - РИА Новости. Масштабные беспорядки в Швейцарии, подобные тем, что произошли в соседней Франции, исключены, считает глава института профилактики правонарушений и преступности при Цюрихской высшей школе прикладных наук Дирк Байер. Беспорядки во Франции начались в прошлый вторник. В воскресенье стало известно, что семь человек, среди которых шестеро несовершеннолетние, задержаны в ходе ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. По данным портала 20 Minuten, протестующих вдохновили на это события в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях. "Вполне возможно, что в ближайшие дни в том или ином крупном городе (Швейцарии – ред.) будут наблюдаться еще более незначительные инциденты, но, скорее, меньше в крупных немецкоязычных городах, потому что там меньше связей с Францией. Но полиция, я уверен, будет внимательно следить за ситуацией. На мой взгляд, в Швейцарии такая эскалация насилия, подобная той, что произошла во Франции, исключена", - заявил Байер в интервью порталу 20 Minuten. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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в мире, франция, швейцария, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Швейцария, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии

Эксперт Байер: беспорядки в Швейцарии, подобные вспыхнувшим во Франции, маловероятны

© РИА Новости / Бастьен Галле | Перейти в медиабанкСотрудник полиции со служебной собакой в Женеве
Сотрудник полиции со служебной собакой в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Бастьен Галле
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Сотрудник полиции со служебной собакой в Женеве. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 3 июл - РИА Новости. Масштабные беспорядки в Швейцарии, подобные тем, что произошли в соседней Франции, исключены, считает глава института профилактики правонарушений и преступности при Цюрихской высшей школе прикладных наук Дирк Байер.
Беспорядки во Франции начались в прошлый вторник. В воскресенье стало известно, что семь человек, среди которых шестеро несовершеннолетние, задержаны в ходе ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. По данным портала 20 Minuten, протестующих вдохновили на это события в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.
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"Вполне возможно, что в ближайшие дни в том или ином крупном городе (Швейцарии – ред.) будут наблюдаться еще более незначительные инциденты, но, скорее, меньше в крупных немецкоязычных городах, потому что там меньше связей с Францией. Но полиция, я уверен, будет внимательно следить за ситуацией. На мой взгляд, в Швейцарии такая эскалация насилия, подобная той, что произошла во Франции, исключена", - заявил Байер в интервью порталу 20 Minuten.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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