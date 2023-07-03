Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии
Эксперт Байер: беспорядки в Швейцарии, подобные вспыхнувшим во Франции, маловероятны
Сотрудник полиции со служебной собакой в Женеве. Архивное фото
ЦЮРИХ, 3 июл - РИА Новости. Масштабные беспорядки в Швейцарии, подобные тем, что произошли в соседней Франции, исключены, считает глава института профилактики правонарушений и преступности при Цюрихской высшей школе прикладных наук Дирк Байер.
Беспорядки во Франции начались в прошлый вторник. В воскресенье стало известно, что семь человек, среди которых шестеро несовершеннолетние, задержаны в ходе ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. По данным портала 20 Minuten, протестующих вдохновили на это события в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях.
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"Вполне возможно, что в ближайшие дни в том или ином крупном городе (Швейцарии – ред.) будут наблюдаться еще более незначительные инциденты, но, скорее, меньше в крупных немецкоязычных городах, потому что там меньше связей с Францией. Но полиция, я уверен, будет внимательно следить за ситуацией. На мой взгляд, в Швейцарии такая эскалация насилия, подобная той, что произошла во Франции, исключена", - заявил Байер в интервью порталу 20 Minuten.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.