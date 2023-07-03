https://ria.ru/20230703/shveytsariya-1881877844.html

Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии

Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии - РИА Новости, 03.07.2023

Эксперт оценил вероятность беспорядков в Швейцарии

Масштабные беспорядки в Швейцарии, подобные тем, что произошли в соседней Франции, исключены, считает глава института профилактики правонарушений и преступности РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:18

2023-07-03T12:18

2023-07-03T12:18

в мире

франция

швейцария

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ЦЮРИХ, 3 июл - РИА Новости. Масштабные беспорядки в Швейцарии, подобные тем, что произошли в соседней Франции, исключены, считает глава института профилактики правонарушений и преступности при Цюрихской высшей школе прикладных наук Дирк Байер. Беспорядки во Франции начались в прошлый вторник. В воскресенье стало известно, что семь человек, среди которых шестеро несовершеннолетние, задержаны в ходе ночных беспорядков в швейцарской Лозанне. По данным портала 20 Minuten, протестующих вдохновили на это события в соседней Франции. Призывы выйти на улицы распространялись в соцсетях. "Вполне возможно, что в ближайшие дни в том или ином крупном городе (Швейцарии – ред.) будут наблюдаться еще более незначительные инциденты, но, скорее, меньше в крупных немецкоязычных городах, потому что там меньше связей с Францией. Но полиция, я уверен, будет внимательно следить за ситуацией. На мой взгляд, в Швейцарии такая эскалация насилия, подобная той, что произошла во Франции, исключена", - заявил Байер в интервью порталу 20 Minuten. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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швейцария

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, швейцария, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере