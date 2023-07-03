Рейтинг@Mail.ru
В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 03.07.2023 (обновлено: 19:39 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/sholts-1881992351.html
В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России
В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 03.07.2023
В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России
Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего расширение российских границ после присоединения новых регионов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:23
2023-07-03T19:39
в мире
россия
германия
олаф шольц
югославия
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7c672ebc023bbc220a14e1c3babc561.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего расширение российских границ после присоединения новых регионов нарушением международных норм."Шольцу стоит подумать о том, какие границы нарушает НАТО, расширяясь на восток", — написал один из комментаторов."США, НАТО, ЕС и Германия совершали нападения в нарушение международного права в течение последних 50 лет, но об этом вы молчите, где же здесь принцип равенства?" — задался вопросом другой. "Пусть вспомнит границы Югославии, Афганистана, Ирака и других", — отметил третий. "Вместо роли посредника между Россией и Украиной Шольц становится участником конфликта", — поделился мнением еще один пользователь. "Очевидно, это не относится к НАТО, которая все ближе и ближе подбирается к границам России", — резюмировали читатели.
https://ria.ru/20230619/ulan-1878634530.html
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871347317.html
россия
германия
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205330_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a8e51f9004b09bd5136754138fa132b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, олаф шольц, югославия, евросоюз, нато
В мире, Россия, Германия, Олаф Шольц, Югославия, Евросоюз, НАТО
В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России

Пользователи Twitter напомнили Шольцу о расширении НАТО после заявления о границах России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего расширение российских границ после присоединения новых регионов нарушением международных норм.
"Шольцу стоит подумать о том, какие границы нарушает НАТО, расширяясь на восток", — написал один из комментаторов.
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer
"Еще один сценарий для Запада". К границам России отправили "ядерное копье"
19 июня, 08:00
"США, НАТО, ЕС и Германия совершали нападения в нарушение международного права в течение последних 50 лет, но об этом вы молчите, где же здесь принцип равенства?" — задался вопросом другой.
"Пусть вспомнит границы Югославии, Афганистана, Ирака и других", — отметил третий.
«
"Вместо роли посредника между Россией и Украиной Шольц становится участником конфликта", — поделился мнением еще один пользователь.
"Очевидно, это не относится к НАТО, которая все ближе и ближе подбирается к границам России", — резюмировали читатели.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на ХI Петербургском международном юридическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Медведев напомнил, сколько оружия НАТО стянуто к границам России
12 мая, 16:19
 
В миреРоссияГерманияОлаф ШольцЮгославияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала