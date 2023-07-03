https://ria.ru/20230703/sholts-1881992351.html

В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России

В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России - РИА Новости, 03.07.2023

В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России

Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего расширение российских границ после присоединения новых регионов... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:23

2023-07-03T18:23

2023-07-03T19:39

в мире

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германия

олаф шольц

югославия

евросоюз

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего расширение российских границ после присоединения новых регионов нарушением международных норм."Шольцу стоит подумать о том, какие границы нарушает НАТО, расширяясь на восток", — написал один из комментаторов."США, НАТО, ЕС и Германия совершали нападения в нарушение международного права в течение последних 50 лет, но об этом вы молчите, где же здесь принцип равенства?" — задался вопросом другой. "Пусть вспомнит границы Югославии, Афганистана, Ирака и других", — отметил третий. "Вместо роли посредника между Россией и Украиной Шольц становится участником конфликта", — поделился мнением еще один пользователь. "Очевидно, это не относится к НАТО, которая все ближе и ближе подбирается к границам России", — резюмировали читатели.

https://ria.ru/20230619/ulan-1878634530.html

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871347317.html

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в мире, россия, германия, олаф шольц, югославия, евросоюз, нато