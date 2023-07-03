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Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах - РИА Новости, 03.07.2023
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14:41 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sholts-1881930623.html
Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах
Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах - РИА Новости, 03.07.2023
Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, высказавшемуся об Украине и Крыме времен СССР, лучше учить... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:41
2023-07-03T14:41
украина
леонид слуцкий (политик)
олаф шольц
госдума рф
в мире
республика крым
германия
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, высказавшемуся об Украине и Крыме времен СССР, лучше учить матчасть и не спекулировать на темах, в которых он мало разбирается. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что "уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН", а в то время, как считает канцлер ФРГ, Крым принадлежал Украинской ССР. "И еще насчет пассажа Шольца о Крыме. По словам канцлера, он "уже очень давно является частью Украины". "Очень давно" - это сколько? С волюнтаристского решения, принятого Хрущевым в 1954 и отмененного народным референдумом в 2014? Крымчане также, можно сказать, "очень давно" признали это решение несправедливым, неправовым, ошибочным и исправили его. Посоветовал бы господину канцлеру лучше учить матчасть и не спекулировать на темах, в которых, как оказалось, он мало разбирается", - написал Слуцкий. По словам российского парламентария, западные политики могут вырывать факты из контекста, "перевирая, домысливая и подгоняя их под двойные стандарты". "Вот только "государственность" Украины, руководство которой продало западным хозяевам и ее суверенитет, и независимость, разваливается на глазах", - добавил депутат. Канцлер Германии, говоря о "самостоятельности" Украины в составе СССР, вероятнее всего, имел в виду, что Украинская ССР в рамках Советского союза была - наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР Российская Федерация стала фактически единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html
https://ria.ru/20230703/zelenskiy-1881907212.html
украина
республика крым
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украина, леонид слуцкий (политик), олаф шольц, госдума рф, в мире, республика крым, германия
Украина, Леонид Слуцкий (политик), Олаф Шольц, Госдума РФ, В мире, Республика Крым, Германия
Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах

Депутат Слуцкий посоветовал канцлеру ФРГ Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, высказавшемуся об Украине и Крыме времен СССР, лучше учить матчасть и не спекулировать на темах, в которых он мало разбирается. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что "уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН", а в то время, как считает канцлер ФРГ, Крым принадлежал Украинской ССР.
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"И еще насчет пассажа Шольца о Крыме. По словам канцлера, он "уже очень давно является частью Украины". "Очень давно" - это сколько? С волюнтаристского решения, принятого Хрущевым в 1954 и отмененного народным референдумом в 2014? Крымчане также, можно сказать, "очень давно" признали это решение несправедливым, неправовым, ошибочным и исправили его. Посоветовал бы господину канцлеру лучше учить матчасть и не спекулировать на темах, в которых, как оказалось, он мало разбирается", - написал Слуцкий.
По словам российского парламентария, западные политики могут вырывать факты из контекста, "перевирая, домысливая и подгоняя их под двойные стандарты".
"Вот только "государственность" Украины, руководство которой продало западным хозяевам и ее суверенитет, и независимость, разваливается на глазах", - добавил депутат.
Канцлер Германии, говоря о "самостоятельности" Украины в составе СССР, вероятнее всего, имел в виду, что Украинская ССР в рамках Советского союза была - наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР Российская Федерация стала фактически единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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