Слуцкий посоветовал Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах
Депутат Слуцкий посоветовал канцлеру ФРГ Шольцу не спекулировать на малопонятных ему темах
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, высказавшемуся об Украине и Крыме времен СССР, лучше учить матчасть и не спекулировать на темах, в которых он мало разбирается. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"И еще насчет пассажа Шольца о Крыме. По словам канцлера, он "уже очень давно является частью Украины". "Очень давно" - это сколько? С волюнтаристского решения, принятого Хрущевым в 1954 и отмененного народным референдумом в 2014? Крымчане также, можно сказать, "очень давно" признали это решение несправедливым, неправовым, ошибочным и исправили его. Посоветовал бы господину канцлеру лучше учить матчасть и не спекулировать на темах, в которых, как оказалось, он мало разбирается", - написал Слуцкий.
По словам российского парламентария, западные политики могут вырывать факты из контекста, "перевирая, домысливая и подгоняя их под двойные стандарты".
"Вот только "государственность" Украины, руководство которой продало западным хозяевам и ее суверенитет, и независимость, разваливается на глазах", - добавил депутат.
Канцлер Германии, говоря о "самостоятельности" Украины в составе СССР, вероятнее всего, имел в виду, что Украинская ССР в рамках Советского союза была - наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР Российская Федерация стала фактически единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".