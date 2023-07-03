https://ria.ru/20230703/shkola-1881962973.html

Ямал восстановит школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР

Ямал восстановит школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР - РИА Новости, 03.07.2023

Ямал восстановит школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстановит школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:41

2023-07-03T16:41

2023-07-03T16:41

ямало-ненецкий автономный округ

волновахский район

ямал

днр

ситуация в днр и лнр

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 3 июл – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) восстановит школу в селе Прохоровка Волновахского района ДНР, сообщает пресс-служба правительства региона.Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона."В селе Прохоровка Волновахского района Ямал восстановит школу. Образовательное учреждение площадью 1 705 квадратных метров обновят к началу учебного года. Ямальские строители уже установили окна, приступили к частичной внутренней отделке помещений", — говорится в сообщении.В Прохоровской школе подшефного региона учится 42 ребенка, несмотря на то, что детский объект рассчитан на 320 мест. Здание учебного заведения 70-х годов постройки сильно пострадало от обстрелов.В планах строителей — замена кровли, инженерных систем, включая отопление и вентиляцию. Школа будет соответствовать всем требованиям безопасности. Для учеников оборудуют мебелью, техникой и инвентарем спортивные залы, кабинеты информатики, физики, химии, биологии, пищеблок и столовую, уточняют власти.По словам представителей технического надзора окружной дирекции капитального строительства и инвестиций, работающих на территории Волновахского района, на выполнение оставшихся ремонтно-восстановительных работ потребуется еще полтора месяца, и школа будет готова к приему детей.Строительство и восстановление детских объектов находится под пристальным вниманием губернатора Ямала. В регионе разработана специальная программа поддержки подшефной территории до 2025 года. Координирует процесс Минстрой России. Только в прошлом году округ обновил 13 образовательных учреждений, а к 1 сентября 2022 года восстановил разрушенную четвертую школу в Волновахе. К сентябрю текущего года будут готовы еще четыре учебных заведения: в Новотороицком, Прохоровке и Вольном, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230420/podderzhka-1866649200.html

https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волновахский район, ямал, днр, ситуация в днр и лнр, ямало-ненецкий автономный округ (янао)