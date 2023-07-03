https://ria.ru/20230703/shishkhanov-1881847572.html

Суд признал банкротом бизнесмена Микаила Шишханова

Суд признал банкротом бизнесмена Микаила Шишханова - РИА Новости, 03.07.2023

Суд признал банкротом бизнесмена Микаила Шишханова

Арбитражный суд Московской области по заявлению бывшего основного владельца Бинбанка и "Рост банка" бизнесмена Микаила Шишханова признал его банкротом и открыл... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:30

2023-07-03T10:30

2023-07-03T11:08

микаил шишханов

экономика

бинбанк

рост банк

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению бывшего основного владельца Бинбанка и "Рост банка" бизнесмена Микаила Шишханова признал его банкротом и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Представитель Шишханова заявил в суде, что неисполненные обязательства должника перед кредиторами оцениваются в 853 миллиарда рублей, что в 12 тысяч раз превышает стоимость его активов. По словам юриста, Шишханов нигде не работает, не имеет источников дохода, у него есть только две квартиры.Представитель банка "Траст", крупнейшего кредитора Шишханова, возражал против введения процедуры реализации имущества, минуя начальную процедуру реструктуризации долгов, которая, по словам юриста, помогла бы выявить имущество должника. Представитель банка предположил, что у бизнесмена могут быть активы за границей.В итоге суд все-таки открыл реализацию имущества. Финансовым управляющим утверждена Виктория Царевская из САУ "Авангард". Ее отчет назначен на январь.В последнее время арбитражный суд Москвы принял несколько судебных актов о взыскании с Шишханова крупных денежных сумм. Так, с него и бывшего топ-менеджера "Рост банка" Александра Лукина было взыскано солидарно около 283,9 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией "Рост банка". Решение пока не вступило в силу. С этих же ответчиков две инстанции по иску ЦБ солидарно взыскали около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией Бинбанка. С Шишханова и четырех его соответчиков суд по иску "Траста" взыскал более 17,9 миллиарда рублей убытков от сделки с акциями торгового дома "Ясенево".Шишханов также был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам двух его компаний: ООО "Диджитал Инвест" на сумму 83,8 миллиарда рублей и ООО "Регион Инвест" - на сумму 74,2 миллиарда рублей.Кроме того, арбитражный суд Москвы еще слушает иск банка "Траст", требующего взыскать с Шишханова и трех других лиц, контролировавших "Рост банк", более 306,5 миллиарда рублей убытков, причиненных этому банку невыгодными сделками.ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в топ-100 в РФ. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк Шишханова. В декабре 2015 года единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финподдержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.

https://ria.ru/20221121/sud-1833009337.html

https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html

https://ria.ru/20230304/svyaznoy-1855842779.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

микаил шишханов, экономика, бинбанк, рост банк