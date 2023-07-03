https://ria.ru/20230703/serby-1882024421.html

Вучич напомнил Западу семерых раненых сербах в Косово и Метохии

Вучич напомнил Западу семерых раненых сербах в Косово и Метохии - РИА Новости, 03.07.2023

Вучич напомнил Западу семерых раненых сербах в Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с премьерами Нидерландов и Люксембурга напомнил о забытых Западом семерых раненых с начала года сербах в Косово и... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:15

2023-07-03T22:15

2023-07-03T22:17

в мире

косово

сербия

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марк рютте

александр вучич

нато

ксавье беттель

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БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с премьерами Нидерландов и Люксембурга напомнил о забытых Западом семерых раненых с начала года сербах в Косово и Метохии (КиМ). Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вместе с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем 3-4 июля посещают Сербию и самопровозглашенную республику Косово. "Насколько у нас разные взгляды на события в Косово. Не упускаю и детали, то, что они признали независимость Косово, а мы - нет. Говорят и о нападениях на журналистов в КиМ и другом, но никто при этом не говорит о получивших огнестрельные ранения сербах, которых только в этом году семь человек. А никто из косовоалбанских журналистов не получил даже легкие травмы", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции и добавил, что такой подход указывает на тяжесть позиции Сербии. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военнослужащие контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, косово, сербия, нидерланды, марк рютте, александр вучич, нато, ксавье беттель