https://ria.ru/20230703/serbiya-1881953547.html
Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек
Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек - РИА Новости, 03.07.2023
Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек
Население Сербии без данных по Косово и Метохии, где невозможно провести перепись, в 2022 году составило 6,66 миллиона человек, тогда как в 2012 году было 7,2... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:04
2023-07-03T16:04
2023-07-03T16:06
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БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Население Сербии без данных по Косово и Метохии, где невозможно провести перепись, в 2022 году составило 6,66 миллиона человек, тогда как в 2012 году было 7,2 миллиона жителей, свидетельствуют данные Республиканского управления статистики. В 2022 году в Сербии без территории Косово и Метохии была проведена перепись населения, домовладений и недвижимости. При оценке числа жителей также учитывались данные по внутренней миграции и ежегодные изменения в связи с естественными причинами. "Оценочное число жителей Республики Сербия в 2022 году составило 6 664 449 человек. По гендерной принадлежности 51,4% - женщины, 48,6% мужчины", - сообщило управление госстатистики в понедельник. Также приведены показатели за последние двадцать лет. В 2012 году население страны без данных по Косово и Метохии составляло 7 201 497 человек, в 2002 году – 7 500 031 жителей. Единственным регионом, который показывал прирост граждан до 2020 года был столичный белградский. "Процесс демографического старения населения выражается низким участием молодых и высокой и постоянно растущей долей пожилых в общем числе. По данным для Республики Сербии (без данных по Косово и Метохии - ред.) в 2022 году доля лиц 65 лет и старше составляла 22%, а тех, кто моложе 15 лет – 14,4%", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, косово
Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек
Госстатистика: население Сербии за десять лет сократилось с 7,2 до 6,66 миллиона человек
БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости.
Население Сербии без данных по Косово и Метохии, где невозможно провести перепись, в 2022 году составило 6,66 миллиона человек, тогда как в 2012 году было 7,2 миллиона жителей, свидетельствуют данные
Республиканского управления статистики.
В 2022 году в Сербии без территории Косово и Метохии была проведена перепись населения, домовладений и недвижимости. При оценке числа жителей также учитывались данные по внутренней миграции и ежегодные изменения в связи с естественными причинами.
«
"Оценочное число жителей Республики Сербия в 2022 году составило 6 664 449 человек. По гендерной принадлежности 51,4% - женщины, 48,6% мужчины", - сообщило управление госстатистики в понедельник.
Также приведены показатели за последние двадцать лет. В 2012 году население страны без данных по Косово и Метохии составляло 7 201 497 человек, в 2002 году – 7 500 031 жителей. Единственным регионом, который показывал прирост граждан до 2020 года был столичный белградский.
"Процесс демографического старения населения выражается низким участием молодых и высокой и постоянно растущей долей пожилых в общем числе. По данным для Республики Сербии (без данных по Косово и Метохии - ред.) в 2022 году доля лиц 65 лет и старше составляла 22%, а тех, кто моложе 15 лет – 14,4%", - говорится в сообщении.
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