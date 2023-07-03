https://ria.ru/20230703/serbiya-1881953547.html

Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек

Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек - РИА Новости, 03.07.2023

Население Сербии за десять лет сократилось на полмиллиона человек

Население Сербии без данных по Косово и Метохии, где невозможно провести перепись, в 2022 году составило 6,66 миллиона человек, тогда как в 2012 году было 7,2... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:04

2023-07-03T16:04

2023-07-03T16:06

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БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Население Сербии без данных по Косово и Метохии, где невозможно провести перепись, в 2022 году составило 6,66 миллиона человек, тогда как в 2012 году было 7,2 миллиона жителей, свидетельствуют данные Республиканского управления статистики. В 2022 году в Сербии без территории Косово и Метохии была проведена перепись населения, домовладений и недвижимости. При оценке числа жителей также учитывались данные по внутренней миграции и ежегодные изменения в связи с естественными причинами. "Оценочное число жителей Республики Сербия в 2022 году составило 6 664 449 человек. По гендерной принадлежности 51,4% - женщины, 48,6% мужчины", - сообщило управление госстатистики в понедельник. Также приведены показатели за последние двадцать лет. В 2012 году население страны без данных по Косово и Метохии составляло 7 201 497 человек, в 2002 году – 7 500 031 жителей. Единственным регионом, который показывал прирост граждан до 2020 года был столичный белградский. "Процесс демографического старения населения выражается низким участием молодых и высокой и постоянно растущей долей пожилых в общем числе. По данным для Республики Сербии (без данных по Косово и Метохии - ред.) в 2022 году доля лиц 65 лет и старше составляла 22%, а тех, кто моложе 15 лет – 14,4%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, косово