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Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье
Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, рассказал, что в регионе продолжается заготовка кормов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:38
2023-07-03T15:38
2023-07-03T15:38
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, рассказал, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. На данный момент удалось собрать более 9 тыс. тонн сена. Об этом сообщил телеканал "360".Этот показатель, по словам Филимонова, на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."В Подмосковье уже заготовлено 9,1 тыс. тонн сена, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – уточнил чиновник.Что касается сенажа, на данный момент в регионе удалось заготовить 260 тыс. тонн. Эта цифра на 13% превышает показатель предыдущего года.Филимонов объяснил, что качественные корма способствуют повышению молочной и мясной продуктивности у животных, а также поддерживают их здоровье на высоком уровне.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, рассказал, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. На данный момент удалось собрать более 9 тыс. тонн сена. Об этом сообщил телеканал "360"
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Этот показатель, по словам Филимонова, на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В Подмосковье уже заготовлено 9,1 тыс. тонн сена, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – уточнил чиновник.
Что касается сенажа, на данный момент в регионе удалось заготовить 260 тыс. тонн. Эта цифра на 13% превышает показатель предыдущего года.
Филимонов объяснил, что качественные корма способствуют повышению молочной и мясной продуктивности у животных, а также поддерживают их здоровье на высоком уровне.