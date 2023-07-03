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Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:38 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html
Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье
Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2023
Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, рассказал, что в регионе продолжается заготовка кормов... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:38
2023-07-03T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, рассказал, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. На данный момент удалось собрать более 9 тыс. тонн сена. Об этом сообщил телеканал "360".Этот показатель, по словам Филимонова, на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."В Подмосковье уже заготовлено 9,1 тыс. тонн сена, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – уточнил чиновник.Что касается сенажа, на данный момент в регионе удалось заготовить 260 тыс. тонн. Эта цифра на 13% превышает показатель предыдущего года.Филимонов объяснил, что качественные корма способствуют повышению молочной и мясной продуктивности у животных, а также поддерживают их здоровье на высоком уровне.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Специалисты собрали более 9 тыс. тонн сена для животных в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевУборка кормовых культур для приготовления сенажа
Уборка кормовых культур для приготовления сенажа - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, курирующий минсельхозпрод, рассказал, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. На данный момент удалось собрать более 9 тыс. тонн сена. Об этом сообщил телеканал "360".
Этот показатель, по словам Филимонова, на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В Подмосковье уже заготовлено 9,1 тыс. тонн сена, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – уточнил чиновник.
Что касается сенажа, на данный момент в регионе удалось заготовить 260 тыс. тонн. Эта цифра на 13% превышает показатель предыдущего года.
Филимонов объяснил, что качественные корма способствуют повышению молочной и мясной продуктивности у животных, а также поддерживают их здоровье на высоком уровне.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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