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Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sdelka-1882028984.html
Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД
Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2023
Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что Киев не пойдет на уступки России для продления зерновой сделки. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:13
2023-07-03T23:13
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
киев
сергей вершинин
дмитрий кулеба
оон
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что Киев не пойдет на уступки России для продления зерновой сделки. "Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это РФ должна придерживаться своих обязательств", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как часть сделки, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, россия, украина, киев, сергей вершинин, дмитрий кулеба, оон, зерновая сделка, россельхозбанк, swift, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина, Киев, Сергей Вершинин, Дмитрий Кулеба, ООН, Зерновая сделка, Россельхозбанк, SWIFT, Дмитрий Песков
Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД

Глава МИД Кулеба: Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что Киев не пойдет на уступки России для продления зерновой сделки.
«
"Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это РФ должна придерживаться своих обязательств", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как часть сделки, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияУкраинаКиевСергей ВершининДмитрий КулебаООНЗерновая сделкаРоссельхозбанкSWIFTДмитрий Песков
 
 
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