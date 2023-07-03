https://ria.ru/20230703/sdelka-1882028984.html

Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД

Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД - РИА Новости, 03.07.2023

Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что Киев не пойдет на уступки России для продления зерновой сделки. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:13

2023-07-03T23:13

2023-07-03T23:13

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

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сергей вершинин

дмитрий кулеба

оон

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире заявил, что Киев не пойдет на уступки России для продления зерновой сделки. "Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это РФ должна придерживаться своих обязательств", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как часть сделки, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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