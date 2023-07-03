https://ria.ru/20230703/sdelka-1881976501.html

Зерновую сделку продлевать категорически нельзя, считает глава РЗС

Зерновую сделку продлевать категорически нельзя, считает глава РЗС - РИА Новости, 03.07.2023

Зерновую сделку продлевать категорически нельзя, считает глава РЗС

Зерновую сделку продлевать категорически нельзя, она не выполняет свою цель и лишь наносит ущерб экономике России, считает президент Российского зернового союза РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:30

2023-07-03T17:30

2023-07-03T17:30

экономика

россия

украина

турция

россельхозбанк

swift

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Зерновую сделку продлевать категорически нельзя, она не выполняет свою цель и лишь наносит ущерб экономике России, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Я считаю, что ее (зерновую сделку - ред.) продлевать категорически нельзя. Она наносит ущерб ущерб России, нашей экономике и нашим зерновым поставкам, объективный, на мой взгляд, ущерб", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он заметил, что отсутствие сделки не несет никаких рисков для мирового снабжения. Например, подтверждением этого может стать запрет некоторых стран Евросоюза ввозить украинское зерно на свою территорию, который в целом никак не отразился на ситуации с ценами на продовольствие в мире. "Мир как-нибудь заметил это падение? А оно ведь де-факто состоялось. И что тогда обсуждать прекращение зерновой сделки?" - заметил Злочевский. В этой связи вообще невозможно понять, как сделка будет дальше влиять на состояние мирового рынка продовольствия, считает он. "Де-факто мы видим, что никаких влияний не просматривается. И тем более, я говорил уже не раз - не так велики на мировых продовольственных рынках поставки Украины: она грузит в основном кукурузу, и пшеница у них сейчас фуражная", - сказал глава РЗС. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как часть сделки, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230703/swift-1881815994.html

https://ria.ru/20230703/peregovory-1881828411.html

https://ria.ru/20230630/sdelka-1881395761.html

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экономика, россия, украина, турция, россельхозбанк, swift, в мире