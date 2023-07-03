https://ria.ru/20230703/sdelka-1881893486.html
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 03.07.2023
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой
Кремлю пока нечего сообщить на тему выполнения части договоренностей зерновой сделки, которые касаются РФ, надежд на выполнение обязательств не так много,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:59
2023-07-03T12:59
2023-07-03T12:59
россия
экономика
россельхозбанк
swift
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить на тему выполнения части договоренностей зерновой сделки, которые касаются РФ, надежд на выполнение обязательств не так много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты Financial Times о том, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift. "Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны", - сказал Песков, комментируя публикацию. На уточняющий вопрос о том, есть ли надежда на успешные переговоры, Песков сообщил: "Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много". Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, россельхозбанк, swift, евросоюз
Россия, Экономика, Россельхозбанк, SWIFT, Евросоюз
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой
Песков: Кремлю пока нечего сообщить о зерновой сделке, но надежд на ее выполнение немного
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить на тему выполнения части договоренностей зерновой сделки, которые касаются РФ, надежд на выполнение обязательств не так много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты Financial Times о том, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift.
"Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны", - сказал Песков, комментируя публикацию.
На уточняющий вопрос о том, есть ли надежда на успешные переговоры, Песков сообщил: "Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много".
Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что ЕС
рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.