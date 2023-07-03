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В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 03.07.2023
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12:59 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sdelka-1881893486.html
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 03.07.2023
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой
Кремлю пока нечего сообщить на тему выполнения части договоренностей зерновой сделки, которые касаются РФ, надежд на выполнение обязательств не так много,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:59
2023-07-03T12:59
россия
экономика
россельхозбанк
swift
евросоюз
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить на тему выполнения части договоренностей зерновой сделки, которые касаются РФ, надежд на выполнение обязательств не так много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты Financial Times о том, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift. "Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны", - сказал Песков, комментируя публикацию. На уточняющий вопрос о том, есть ли надежда на успешные переговоры, Песков сообщил: "Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много". Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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россия, экономика, россельхозбанк, swift, евросоюз
Россия, Экономика, Россельхозбанк, SWIFT, Евросоюз
В Кремле оценили ситуацию с зерновой сделкой

Песков: Кремлю пока нечего сообщить о зерновой сделке, но надежд на ее выполнение немного

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кремлю пока нечего сообщить на тему выполнения части договоренностей зерновой сделки, которые касаются РФ, надежд на выполнение обязательств не так много, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение газеты Financial Times о том, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift.
"Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны", - сказал Песков, комментируя публикацию.
На уточняющий вопрос о том, есть ли надежда на успешные переговоры, Песков сообщил: "Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много".
Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.
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