https://ria.ru/20230703/sanktsii-1881973054.html

Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways

Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways - РИА Новости, 03.07.2023

Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways

Введение санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways со стороны Украины являются очередным недружественным шагом, заявил вице-премьер Грузии,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:12

2023-07-03T17:12

2023-07-03T17:22

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владимир зеленский

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Введение санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways со стороны Украины являются очередным недружественным шагом, заявил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили на брифинге в понедельник. Ранее Владимир Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и председателя совета директоров авиакомпании Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию. "К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины. Мы сталкивались с такими фактами ранее, когда руководство Украины ввело санкции против нескольких грузинских граждан. Это неприемлемо и не входит в стандарты двусторонних отношений, которые есть между Грузией и Украиной", - заявил Давиташвили. Вице-премьер уверен, что в этом процессе определенную роль сыграли грузинские оппозиционеры, которые тесно связаны с представителями украинского руководства.

https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881625429.html

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в мире, украина, грузия, россия, владимир зеленский, georgian airways