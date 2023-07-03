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Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways - РИА Новости, 03.07.2023
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17:12 03.07.2023 (обновлено: 17:22 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/sanktsii-1881973054.html
Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways
Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways - РИА Новости, 03.07.2023
Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways
Введение санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways со стороны Украины являются очередным недружественным шагом, заявил вице-премьер Грузии,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:12
2023-07-03T17:22
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грузия
россия
владимир зеленский
georgian airways
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Введение санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways со стороны Украины являются очередным недружественным шагом, заявил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили на брифинге в понедельник. Ранее Владимир Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и председателя совета директоров авиакомпании Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию. "К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины. Мы сталкивались с такими фактами ранее, когда руководство Украины ввело санкции против нескольких грузинских граждан. Это неприемлемо и не входит в стандарты двусторонних отношений, которые есть между Грузией и Украиной", - заявил Давиташвили. Вице-премьер уверен, что в этом процессе определенную роль сыграли грузинские оппозиционеры, которые тесно связаны с представителями украинского руководства.
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в мире, украина, грузия, россия, владимир зеленский, georgian airways
В мире, Украина, Грузия, Россия, Владимир Зеленский, Georgian Airways
Вице-премьер Грузии отреагировал на санкции Украины против Georgian Airways

Вице-премьер Давиташвили назвал санкции Киева против Georgian Airways недружественными

© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанкСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Введение санкций против грузинской авиакомпании Georgian Airways со стороны Украины являются очередным недружественным шагом, заявил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили на брифинге в понедельник.
Ранее Владимир Зеленский утвердил санкции в адрес Georgian Airways и председателя совета директоров авиакомпании Тамаза Гаиашвили из-за возобновления полетов в Россию.
"К сожалению, мы видим очередное недружественное решение Украины. Мы сталкивались с такими фактами ранее, когда руководство Украины ввело санкции против нескольких грузинских граждан. Это неприемлемо и не входит в стандарты двусторонних отношений, которые есть между Грузией и Украиной", - заявил Давиташвили.
Вице-премьер уверен, что в этом процессе определенную роль сыграли грузинские оппозиционеры, которые тесно связаны с представителями украинского руководства.
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В миреУкраинаГрузияРоссияВладимир ЗеленскийGeorgian Airways
 
 
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