В Хабаровском крае борт с неисправным двигателем совершил аварийную посадку
Самолет L-410 "ХабАвиа" с неисправным двигателем экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре
Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании Хабаровского края "Хабаровские авиалинии" из-за неисправного двигателя совершил аварийную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.
«
"Двухмоторный самолет L-410, выполнявший сегодня рейс 469 по маршруту Хабаровск - Богородское, из-за неисправности в одном из двигателей в 11.58 местного времени совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги Комсомольска-на-Амуре", - говорится в сообщении авиакомпании.
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту было 14 пассажиров, все они размещены в гостинице.
«
"Завтра, во вторник 4 июля, их доставят другим воздушным судном из Комсомольска-на-Амуре в Богородское", - добавляется в сообщении.
Специалисты "ХабАвиа" вылетят для проверки и анализа неисправности двигателя, уточняет авиакомпания.
Как позже сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, по предварительной информации причиной аварийного случая послужила неисправность одного из двигателей. Кроме пассажиров на борту находились три члена экипажа, уточняет ведомство. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования для устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.