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Саакашвили дистанционно подключился к судебному процессу - РИА Новости, 03.07.2023
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16:46 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/saakashvili-1881964648.html
Саакашвили дистанционно подключился к судебному процессу
Саакашвили дистанционно подключился к судебному процессу - РИА Новости, 03.07.2023
Саакашвили дистанционно подключился к судебному процессу
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:46
2023-07-03T16:46
в мире
грузия
михаил саакашвили
украина
ираклий гарибашвили
европарламент
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, кадры транслировала телекомпания "Мтавари архи". Бывший президент продемонстрировал свое худощавое тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. "Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что потребовал моего освобождения. Я хочу обратится к так называемым членам парламента. Председатель, вы должны извиниться за то, что довели меня до такого. Вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед Украиной, гражданином которой являюсь, что довели меня до этого состояния",- заявил Саакашвили. По его словам, "все те, кто предал Грузию и Украину, должны быть подвергнуты самым жестким санкциям". Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, украина, ираклий гарибашвили, европарламент
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Украина, Ираклий Гарибашвили, Европарламент
Саакашвили дистанционно подключился к судебному процессу

Саакашвили после перерыва дистанционно подключился к судебному процессу

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, кадры транслировала телекомпания "Мтавари архи".
Бывший президент продемонстрировал свое худощавое тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
"Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что потребовал моего освобождения. Я хочу обратится к так называемым членам парламента. Председатель, вы должны извиниться за то, что довели меня до такого. Вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед Украиной, гражданином которой являюсь, что довели меня до этого состояния",- заявил Саакашвили.
По его словам, "все те, кто предал Грузию и Украину, должны быть подвергнуты самым жестким санкциям".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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