https://ria.ru/20230703/ruzhe-1881865835.html
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье - РИА Новости, 03.07.2023
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье
Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:28
2023-07-03T11:28
2023-07-03T11:28
надежные люди
новгородская область
пестово
вооруженные силы рф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель Денис Виноградов у себя на странице в ВКонтакте. "В этот раз отправили антидроновое ружьё, это очень нужная и важная вещь. Ружьё передано батальону, где находятся наши пестовские парни.. Бойцы стоят на одном из важных направлений фронта. Чтобы все понимали, ружье обошлось в 187 тысяч рублей с дополнительным аккумулятором", - сообщил Виноградов.Он пояснил, что 115 тысяч рублей были собраны благодаря благотворительному концерту, посвященному специальной военной операции. Еще 50 тысяч передел местный предприниматель Константин Орлов. Остальные деньги - пожертвования жителей, переведенные на банковскую карту. Кроме того, в середине июня пестовские предприниматели передали в зону СВО автомобиль УАЗ "Фермер" и два дрона. А на собранные жителями деньги были закуплены лопаты, плёнки, утеплители, металлические скобы для строительства блиндажей, военные телефоны ТА 57 и многое другое.
https://ria.ru/20230629/kvadrokoptery-1881226913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, пестово, вооруженные силы рф
Надежные люди, Новгородская область, Пестово, Вооруженные силы РФ
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье
Жители Пестово в Новгородской области отправили для бойцов спецоперации антидроновое ружье
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости.
Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель Денис Виноградов у себя на странице в ВКонтакте
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"В этот раз отправили антидроновое ружьё, это очень нужная и важная вещь. Ружьё передано батальону, где находятся наши пестовские парни.. Бойцы стоят на одном из важных направлений фронта. Чтобы все понимали, ружье обошлось в 187 тысяч рублей с дополнительным аккумулятором", - сообщил Виноградов.
Он пояснил, что 115 тысяч рублей были собраны благодаря благотворительному концерту, посвященному специальной военной операции. Еще 50 тысяч передел местный предприниматель Константин Орлов. Остальные деньги - пожертвования жителей, переведенные на банковскую карту.
Кроме того, в середине июня пестовские предприниматели передали в зону СВО автомобиль УАЗ "Фермер" и два дрона. А на собранные жителями деньги были закуплены лопаты, плёнки, утеплители, металлические скобы для строительства блиндажей, военные телефоны ТА 57 и многое другое.
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