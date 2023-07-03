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Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье - РИА Новости, 03.07.2023
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11:28 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/ruzhe-1881865835.html
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье - РИА Новости, 03.07.2023
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье
Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:28
2023-07-03T11:28
надежные люди
новгородская область
пестово
вооруженные силы рф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель Денис Виноградов у себя на странице в ВКонтакте. &quot;В этот раз отправили антидроновое ружьё, это очень нужная и важная вещь. Ружьё передано батальону, где находятся наши пестовские парни.. Бойцы стоят на одном из важных направлений фронта. Чтобы все понимали, ружье обошлось в 187 тысяч рублей с дополнительным аккумулятором&quot;, - сообщил Виноградов.Он пояснил, что 115 тысяч рублей были собраны благодаря благотворительному концерту, посвященному специальной военной операции. Еще 50 тысяч передел местный предприниматель Константин Орлов. Остальные деньги - пожертвования жителей, переведенные на банковскую карту. Кроме того, в середине июня пестовские предприниматели передали в зону СВО автомобиль УАЗ "Фермер" и два дрона. А на собранные жителями деньги были закуплены лопаты, плёнки, утеплители, металлические скобы для строительства блиндажей, военные телефоны ТА 57 и многое другое.
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новгородская область, пестово, вооруженные силы рф
Надежные люди, Новгородская область, Пестово, Вооруженные силы РФ
Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье

Жители Пестово в Новгородской области отправили для бойцов спецоперации антидроновое ружье

© Фото : Денис ВиноградовЖители Новгородской области отправили в зону проведения СВО антидроновое ружье
Жители Новгородской области отправили в зону проведения СВО антидроновое ружье - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Денис Виноградов
Жители Новгородской области отправили в зону проведения СВО антидроновое ружье
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель Денис Виноградов у себя на странице в ВКонтакте.
«

"В этот раз отправили антидроновое ружьё, это очень нужная и важная вещь. Ружьё передано батальону, где находятся наши пестовские парни.. Бойцы стоят на одном из важных направлений фронта. Чтобы все понимали, ружье обошлось в 187 тысяч рублей с дополнительным аккумулятором", - сообщил Виноградов.

Он пояснил, что 115 тысяч рублей были собраны благодаря благотворительному концерту, посвященному специальной военной операции. Еще 50 тысяч передел местный предприниматель Константин Орлов. Остальные деньги - пожертвования жителей, переведенные на банковскую карту.
Кроме того, в середине июня пестовские предприниматели передали в зону СВО автомобиль УАЗ "Фермер" и два дрона. А на собранные жителями деньги были закуплены лопаты, плёнки, утеплители, металлические скобы для строительства блиндажей, военные телефоны ТА 57 и многое другое.
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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29 июня, 17:01
 
Надежные людиНовгородская областьПестовоВооруженные силы РФ
 
 
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