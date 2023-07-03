https://ria.ru/20230703/ruzhe-1881865835.html

Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье

Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье - РИА Новости, 03.07.2023

Жители Новгородской области отправили для бойцов СВО антидроновое ружье

Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:28

2023-07-03T11:28

2023-07-03T11:28

надежные люди

новгородская область

пестово

вооруженные силы рф

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июл – РИА Новости. Антидроновое ружье отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции жители города Пестово Новгородской области, сообщает местный предприниматель Денис Виноградов у себя на странице в ВКонтакте. "В этот раз отправили антидроновое ружьё, это очень нужная и важная вещь. Ружьё передано батальону, где находятся наши пестовские парни.. Бойцы стоят на одном из важных направлений фронта. Чтобы все понимали, ружье обошлось в 187 тысяч рублей с дополнительным аккумулятором", - сообщил Виноградов.Он пояснил, что 115 тысяч рублей были собраны благодаря благотворительному концерту, посвященному специальной военной операции. Еще 50 тысяч передел местный предприниматель Константин Орлов. Остальные деньги - пожертвования жителей, переведенные на банковскую карту. Кроме того, в середине июня пестовские предприниматели передали в зону СВО автомобиль УАЗ "Фермер" и два дрона. А на собранные жителями деньги были закуплены лопаты, плёнки, утеплители, металлические скобы для строительства блиндажей, военные телефоны ТА 57 и многое другое.

https://ria.ru/20230629/kvadrokoptery-1881226913.html

новгородская область

пестово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новгородская область, пестово, вооруженные силы рф