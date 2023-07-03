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Первая женская бригада ремонтников-волонтеров РПЦ прибыла в Мариуполь - РИА Новости, 03.07.2023
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Надежные люди
 
17:10 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/remont-1881972800.html
Первая женская бригада ремонтников-волонтеров РПЦ прибыла в Мариуполь
Первая женская бригада ремонтников-волонтеров РПЦ прибыла в Мариуполь - РИА Новости, 03.07.2023
Первая женская бригада ремонтников-волонтеров РПЦ прибыла в Мариуполь
Женщины-добровольцы приступили к восстановлению частных домов в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:10
2023-07-03T17:10
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россия
русская православная церковь
мариуполь
религия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Женщины-добровольцы приступили к восстановлению частных домов в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.Их задача - ремонтировать крыши частных одноэтажных домов, в которых живут пожилые люди. В бригаде две женщины, одна из них – кандидат физико-математических наук."Лена – в числе наших лучших волонтеров, - рассказывает об одной из участниц бригады куратор проекта, сотрудник Синодального отдела по благотворительности Юрий Грубый. - Ранее она уже приезжала в Мариуполь поваром – готовила еду для добровольцев-ремонтников. Во время второй поездки решила начать работу строителем”.С начала весны 220 церковные добровольцы из 59 городов России отремонтировали 71 частный одноэтажный дом в Мариуполе. Кроме пожилых, помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, одиноким женщинам с детьми."Мы очень просим всех, у кого есть возможность, откликнуться и приехать в Мариуполь помочь, - отмечает Грубый. - Это очень важно – ведь уже скоро наступят холода, и большому числу людей придется встречать их с побитой крышей и выбитыми окнами. Работы много. Мы призываем всех – мужчин и женщин – сделать доброе дело и записаться в добровольцы".Специальные навыки, отметили в отделе, не требуются - волонтеров обещают всему научить. Принимают мужчин и женщин в возрасте до 70 лет. Срок одной смены - семь дней. Для записи, пояснили в РПЦ, нужно заполнить анкету.
https://ria.ru/20230703/dorogi-1881853416.html
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россия, русская православная церковь, мариуполь, религия
Надежные люди, Россия, Русская православная церковь, Мариуполь, Религия

Первая женская бригада ремонтников-волонтеров РПЦ прибыла в Мариуполь

© Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церквиВолонтеры в Мариуполе
Волонтеры в Мариуполе
© Пресс-служба Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Женщины-добровольцы приступили к восстановлению частных домов в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.
Их задача - ремонтировать крыши частных одноэтажных домов, в которых живут пожилые люди. В бригаде две женщины, одна из них – кандидат физико-математических наук.
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Вчера, 10:52
"Лена – в числе наших лучших волонтеров, - рассказывает об одной из участниц бригады куратор проекта, сотрудник Синодального отдела по благотворительности Юрий Грубый. - Ранее она уже приезжала в Мариуполь поваром – готовила еду для добровольцев-ремонтников. Во время второй поездки решила начать работу строителем”.
С начала весны 220 церковные добровольцы из 59 городов России отремонтировали 71 частный одноэтажный дом в Мариуполе. Кроме пожилых, помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, одиноким женщинам с детьми.
"Мы очень просим всех, у кого есть возможность, откликнуться и приехать в Мариуполь помочь, - отмечает Грубый. - Это очень важно – ведь уже скоро наступят холода, и большому числу людей придется встречать их с побитой крышей и выбитыми окнами. Работы много. Мы призываем всех – мужчин и женщин – сделать доброе дело и записаться в добровольцы".
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Специальные навыки, отметили в отделе, не требуются - волонтеров обещают всему научить. Принимают мужчин и женщин в возрасте до 70 лет. Срок одной смены - семь дней. Для записи, пояснили в РПЦ, нужно заполнить анкету.
 
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