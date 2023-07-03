https://ria.ru/20230703/rekomendatsii-1881983154.html

Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС

Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС - РИА Новости, 03.07.2023

Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС

Молдавия выполнила в полном объеме только три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для ведения переговоров о вступлении республики в Евросоюз,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:59

2023-07-03T17:59

2023-07-03T17:59

в мире

молдавия

майя санду

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Молдавия выполнила в полном объеме только три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для ведения переговоров о вступлении республики в Евросоюз, заявил в понедельник глава молдавского МИД Нику Попеску в Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Молдавия полностью выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, что касается трех других рекомендаций - они выполнены более чем на 50%, но еще необходимо предпринять некоторые шаги для их завершения, а что касается оставшихся трех рекомендаций - внедрение началось, достигнут определенный прогресс, но еще необходимо принять существенные меры, прежде чем рекомендацию можно будет считать выполненной", - написал Попеску. Глава молдавского МИД ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов министерства под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года, после того как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.

https://ria.ru/20230629/es-1881101036.html

https://ria.ru/20221218/evrointegratsiya-1839516416.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, еврокомиссия, евросоюз