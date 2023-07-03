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Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС - РИА Новости, 03.07.2023
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17:59 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/rekomendatsii-1881983154.html
Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС
Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС - РИА Новости, 03.07.2023
Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС
Молдавия выполнила в полном объеме только три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для ведения переговоров о вступлении республики в Евросоюз,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:59
2023-07-03T17:59
в мире
молдавия
майя санду
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Молдавия выполнила в полном объеме только три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для ведения переговоров о вступлении республики в Евросоюз, заявил в понедельник глава молдавского МИД Нику Попеску в Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "Молдавия полностью выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, что касается трех других рекомендаций - они выполнены более чем на 50%, но еще необходимо предпринять некоторые шаги для их завершения, а что касается оставшихся трех рекомендаций - внедрение началось, достигнут определенный прогресс, но еще необходимо принять существенные меры, прежде чем рекомендацию можно будет считать выполненной", - написал Попеску. Глава молдавского МИД ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов министерства под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года, после того как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.
https://ria.ru/20230629/es-1881101036.html
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в мире, молдавия, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций для вступления в ЕС

Глава МИД Попеску: Молдавия выполнила три из девяти рекомендаций ЕК для вступления в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Молдавия выполнила в полном объеме только три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для ведения переговоров о вступлении республики в Евросоюз, заявил в понедельник глава молдавского МИД Нику Попеску в Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
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"Молдавия полностью выполнила три из девяти рекомендаций Еврокомиссии, что касается трех других рекомендаций - они выполнены более чем на 50%, но еще необходимо предпринять некоторые шаги для их завершения, а что касается оставшихся трех рекомендаций - внедрение началось, достигнут определенный прогресс, но еще необходимо принять существенные меры, прежде чем рекомендацию можно будет считать выполненной", - написал Попеску.
Глава молдавского МИД ранее неоднократно заявлял, что одним из приоритетов министерства под его руководством является экономическая дипломатия. Это стало особенно актуально с февраля прошлого года, после того как Молдавия лишилась доступа к традиционным рынкам сбыта на востоке, поскольку были нарушены логистические цепочки через Украину.
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