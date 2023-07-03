https://ria.ru/20230703/razliv-1881832848.html
Жителей Усинска попросили не брать воду из реки Колва из-за разлива нефти
Жителей Усинска попросили не брать воду из реки Колва из-за разлива нефти - РИА Новости, 03.07.2023
Жителей Усинска попросили не брать воду из реки Колва из-за разлива нефти
Жителей Усинска в республике Коми, где произошел разлив нефти, просят не использовать воду из реки Колва в бытовых и технических целях, написал в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:30
2023-07-03T09:30
2023-07-03T11:25
происшествия
усинск
печора
республика коми
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителей Усинска в республике Коми, где произошел разлив нефти, просят не использовать воду из реки Колва в бытовых и технических целях, написал в телеграм-канале глава городского округа Николай Такаев. В воскресенье администрация региона ввела на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив "нефтесодержащей жидкости", часть ее попала в реку Колва. "До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях", - написал Такаев в телеграм-канале. Основанный в 1966 году Усинск расположен на северо-востоке Коми в Предуралье, в бассейне средней Печоры и ее правого притока реки Уса, всего в городском округе проживает около 36 тысяч человек.
https://ria.ru/20230503/poezd-1869328955.html
усинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, усинск, печора, республика коми
Происшествия, Усинск, Печора, Республика Коми
Жителей Усинска попросили не брать воду из реки Колва из-за разлива нефти
Глава Усинска, где произошел разлив нефти, попросил жителей не набирать воду из реки Колва
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Жителей Усинска в республике Коми, где произошел разлив нефти, просят не использовать воду из реки Колва в бытовых и технических целях, написал в телеграм-канале
глава городского округа Николай Такаев.
В воскресенье администрация региона ввела на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив "нефтесодержащей жидкости", часть ее попала в реку Колва.
"До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях", - написал Такаев в телеграм-канале.
Основанный в 1966 году Усинск расположен на северо-востоке Коми в Предуралье, в бассейне средней Печоры и ее правого притока реки Уса, всего в городском округе проживает около 36 тысяч человек.
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