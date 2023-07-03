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Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 03.07.2023
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18:47 03.07.2023 (обновлено: 18:52 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/rankhigs-1881997447.html
Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве
Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 03.07.2023
Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ признана следственными органами потерпевшей стороной по делу о фиктивном... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:47
2023-07-03T18:52
происшествия
россия
максим назаров (врио ректора ранхигс)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ признана следственными органами потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки России в вуз в 2018 году, сообщил РИА Новости источник.Ранее в суде РИА Новости сообщили, что проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве."В отношении проректора Назарова М.Н. ведутся следственные действия по факту фиктивного трудоустройства сотрудников Минобра в РАНХиГС в 2018 году. В настоящее время Назарову М.Н. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, максим назаров (врио ректора ранхигс)
Происшествия, Россия, Максим Назаров (врио ректора РАНХиГС)
Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве

РАНХиГС признали потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве в вуз

© Фото : РАНХиГСЗдание РАНХиГС
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : РАНХиГС
Здание РАНХиГС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ признана следственными органами потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки России в вуз в 2018 году, сообщил РИА Новости источник.
Ранее в суде РИА Новости сообщили, что проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
"В отношении проректора Назарова М.Н. ведутся следственные действия по факту фиктивного трудоустройства сотрудников Минобра в РАНХиГС в 2018 году. В настоящее время Назарову М.Н. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей", - сказал собеседник агентства.
Ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Сергей Синельников-Мурылев у Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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