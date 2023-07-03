https://ria.ru/20230703/rankhigs-1881997447.html

Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве

Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве - РИА Новости, 03.07.2023

Источник: РАНХиГС признали потерпевшей по делу о фиктивном трудоустройстве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ признана следственными органами потерпевшей стороной по делу о фиктивном... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:47

2023-07-03T18:47

2023-07-03T18:52

происшествия

россия

максим назаров (врио ректора ранхигс)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ признана следственными органами потерпевшей стороной по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки России в вуз в 2018 году, сообщил РИА Новости источник.Ранее в суде РИА Новости сообщили, что проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве."В отношении проректора Назарова М.Н. ведутся следственные действия по факту фиктивного трудоустройства сотрудников Минобра в РАНХиГС в 2018 году. В настоящее время Назарову М.Н. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственными органами РАНХиГС признана потерпевшей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230428/arest-1868406634.html

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происшествия, россия, максим назаров (врио ректора ранхигс)