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США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР - РИА Новости, 03.07.2023
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13:44 03.07.2023 (обновлено: 14:37 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/rakety-1881909672.html
США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР
США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР - РИА Новости, 03.07.2023
США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР
Американцы передали боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, базирующейся на юге Сирии, ракеты с отравляющими веществами, сообщила Служба РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:44
2023-07-03T14:37
в мире
россия
сирия
сергей нарышкин
исламское государство
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американцы передали боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, базирующейся на юге Сирии, ракеты с отравляющими веществами, сообщила Служба внешней разведки России со ссылкой на своего директора Сергея Нарышкина. "Не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ* на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами. Они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США "Эт-Танф", — говорится в сообщении.В СВР это место назвали "настоящим бандитским гнездом". По информации службы, недавно там создали американо-британский совместный разведывательный комитет, который на самом деле представляет собой штаб управления действиями боевиков ИГ* на юге Сирии и в районе Дамаска. Возглавляет его заместитель командующего Центрального командования Вооруженных сил США Джеймс Меллой, добавили в разведке.В СВР отметили, что администрация США намерена сорвать арабо-сирийскую нормализацию и дискредитировать руководство Сирии. Для этого готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. Методику их применения отрабатывали в мае в Идлибе боевики подконтрольного ЦРУ крыла "Аль-Каиды"* — группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремисты из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около ста мирных жителей."Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель — показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой". Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями", — подчеркнули разведчики.В начале мая министры иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение в организацию Сирии, членство которой было заморожено в ноябре 2011 года. Позже сирийский президент Башар Асад принял участие в саммите ЛАГ в саудовском городе Джидда. США тогда заявили, что считают Сирию не заслуживающей восстановления в ЛАГ, что сами не пойдут на нормализацию отношений с Дамаском и не будут поддерживать в этом партнеров и союзников по региону.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230616/siriya-1878803312.html
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в мире, россия, сирия, сергей нарышкин, исламское государство, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Сирия, Сергей Нарышкин, Исламское государство, Вооруженные силы США
США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР

СВР: США передали своим подопечным из ИГИЛ ракеты с отравляющими боеголовками

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американцы передали боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, базирующейся на юге Сирии, ракеты с отравляющими веществами, сообщила Служба внешней разведки России со ссылкой на своего директора Сергея Нарышкина.
«
"Не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ* на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами. Они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США "Эт-Танф", — говорится в сообщении.
В СВР это место назвали "настоящим бандитским гнездом". По информации службы, недавно там создали американо-британский совместный разведывательный комитет, который на самом деле представляет собой штаб управления действиями боевиков ИГ* на юге Сирии и в районе Дамаска. Возглавляет его заместитель командующего Центрального командования Вооруженных сил США Джеймс Меллой, добавили в разведке.
В СВР отметили, что администрация США намерена сорвать арабо-сирийскую нормализацию и дискредитировать руководство Сирии. Для этого готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. Методику их применения отрабатывали в мае в Идлибе боевики подконтрольного ЦРУ крыла "Аль-Каиды"* — группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремисты из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около ста мирных жителей.
Американские военные на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Минобороны сообщило о провокациях американских подразделений в Сирии
16 июня, 22:05
"Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель — показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой". Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями", — подчеркнули разведчики.
В начале мая министры иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение в организацию Сирии, членство которой было заморожено в ноябре 2011 года. Позже сирийский президент Башар Асад принял участие в саммите ЛАГ в саудовском городе Джидда. США тогда заявили, что считают Сирию не заслуживающей восстановления в ЛАГ, что сами не пойдут на нормализацию отношений с Дамаском и не будут поддерживать в этом партнеров и союзников по региону.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
США отрабатывали в Идлибе применение отравляющих веществ, заявила СВР
Вчера, 13:41
 
В миреРоссияСирияСергей НарышкинИсламское государствоВооруженные силы США
 
 
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