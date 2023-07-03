США передали ИГ* в Сирии ракеты с отравляющими веществами, заявили в СВР
СВР: США передали своим подопечным из ИГИЛ ракеты с отравляющими боеголовками
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американцы передали боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, базирующейся на юге Сирии, ракеты с отравляющими веществами, сообщила Служба внешней разведки России со ссылкой на своего директора Сергея Нарышкина.
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"Не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ* на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами. Они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США "Эт-Танф", — говорится в сообщении.
В СВР это место назвали "настоящим бандитским гнездом". По информации службы, недавно там создали американо-британский совместный разведывательный комитет, который на самом деле представляет собой штаб управления действиями боевиков ИГ* на юге Сирии и в районе Дамаска. Возглавляет его заместитель командующего Центрального командования Вооруженных сил США Джеймс Меллой, добавили в разведке.
В СВР отметили, что администрация США намерена сорвать арабо-сирийскую нормализацию и дискредитировать руководство Сирии. Для этого готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ. Методику их применения отрабатывали в мае в Идлибе боевики подконтрольного ЦРУ крыла "Аль-Каиды"* — группировки "Хуррас ад-Дин", а также экстремисты из "Исламской партии Туркестана"*. Отравления при этом получили около ста мирных жителей.
"Свои козни англосаксы, как у них принято, готовятся подкрепить мощной медийной кампанией. Ее цель — показать странам арабского мира, что их выбор в пользу возобновления диалога с президентом Башаром Асадом был "стратегической ошибкой". Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями", — подчеркнули разведчики.
В начале мая министры иностранных дел Лиги арабских государств одобрили возвращение в организацию Сирии, членство которой было заморожено в ноябре 2011 года. Позже сирийский президент Башар Асад принял участие в саммите ЛАГ в саудовском городе Джидда. США тогда заявили, что считают Сирию не заслуживающей восстановления в ЛАГ, что сами не пойдут на нормализацию отношений с Дамаском и не будут поддерживать в этом партнеров и союзников по региону.
* Запрещенная в России террористическая организация.