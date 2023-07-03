https://ria.ru/20230703/pvo-1881892785.html

Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации

Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023

Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:58

2023-07-03T12:58

2023-07-03T12:58

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2023

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россия, сергей шойгу