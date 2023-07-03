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Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации
Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:58
2023-07-03T12:58
2023-07-03T12:58
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации
Шойгу: силы ПВО уничтожили 158 снарядов HIMARS, 25 ракет Storm Shadow, 386 дронов за июнь