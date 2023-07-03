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Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/pvo-1881892785.html
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации
Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:58
2023-07-03T12:58
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о работе российских систем ПВО в зоне спецоперации

Шойгу: силы ПВО уничтожили 158 снарядов HIMARS, 25 ракет Storm Shadow, 386 дронов за июнь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"За прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Шойгу
 
 
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