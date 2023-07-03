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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023
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09:08 03.07.2023 (обновлено: 10:42 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/putin-1881827748.html
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:08
2023-07-03T10:42
владимир путин
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля.&quot;Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений&quot;, — говорится в телеграмме.По словам российского лидера, все это подтверждается сегодня, когда обе страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам.Кроме того, Путин выразил уверенность, что за счет наращивания связей и укрепления институтов Союзного государства Москва и Минск смогут преодолеть трудности и отстоять свои законные интересы.&quot;От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания&quot;, — заключил Путин.День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в день освобождения Минска в 1944 году. Ранее центральным событием празднования был военный парад, но в последние годы его не проводят. В 2020-м парад состоялся 9 Мая в честь 75-летия Великой Победы, а впоследствии в Министерстве культуры пояснили, что руководство Белоруссии решило проводить военные парады только в юбилейные даты, связанные с Днем независимости или Днем Победы.
https://ria.ru/20230630/koalitsii-1881566368.html
https://ria.ru/20230702/konflikt-1881787734.html
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владимир путин, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
Владимир Путин, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин: узы братской дружбы остаются надежной основой союзнических отношений с Белоруссией

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля.
«

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений", — говорится в телеграмме.

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По словам российского лидера, все это подтверждается сегодня, когда обе страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам.
Кроме того, Путин выразил уверенность, что за счет наращивания связей и укрепления институтов Союзного государства Москва и Минск смогут преодолеть трудности и отстоять свои законные интересы.
«

"От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания", — заключил Путин.

День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в день освобождения Минска в 1944 году. Ранее центральным событием празднования был военный парад, но в последние годы его не проводят. В 2020-м парад состоялся 9 Мая в честь 75-летия Великой Победы, а впоследствии в Министерстве культуры пояснили, что руководство Белоруссии решило проводить военные парады только в юбилейные даты, связанные с Днем независимости или Днем Победы.
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