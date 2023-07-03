https://ria.ru/20230703/putin-1881827748.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2023

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:08

2023-07-03T09:08

2023-07-03T10:42

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений", — говорится в телеграмме.По словам российского лидера, все это подтверждается сегодня, когда обе страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам.Кроме того, Путин выразил уверенность, что за счет наращивания связей и укрепления институтов Союзного государства Москва и Минск смогут преодолеть трудности и отстоять свои законные интересы."От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания", — заключил Путин.День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в день освобождения Минска в 1944 году. Ранее центральным событием празднования был военный парад, но в последние годы его не проводят. В 2020-м парад состоялся 9 Мая в честь 75-летия Великой Победы, а впоследствии в Министерстве культуры пояснили, что руководство Белоруссии решило проводить военные парады только в юбилейные даты, связанные с Днем независимости или Днем Победы.

https://ria.ru/20230630/koalitsii-1881566368.html

https://ria.ru/20230702/konflikt-1881787734.html

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владимир путин, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия