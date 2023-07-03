Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Путин: узы братской дружбы остаются надежной основой союзнических отношений с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля.
«
"Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений", — говорится в телеграмме.
По словам российского лидера, все это подтверждается сегодня, когда обе страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам.
Кроме того, Путин выразил уверенность, что за счет наращивания связей и укрепления институтов Союзного государства Москва и Минск смогут преодолеть трудности и отстоять свои законные интересы.
«
"От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания", — заключил Путин.
День независимости ежегодно отмечается в Белоруссии 3 июля — в день освобождения Минска в 1944 году. Ранее центральным событием празднования был военный парад, но в последние годы его не проводят. В 2020-м парад состоялся 9 Мая в честь 75-летия Великой Победы, а впоследствии в Министерстве культуры пояснили, что руководство Белоруссии решило проводить военные парады только в юбилейные даты, связанные с Днем независимости или Днем Победы.