https://ria.ru/20230703/punkt-1881891365.html

Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли

Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли - РИА Новости, 03.07.2023

Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли

Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту контрольно-пропускной пункт "Чонгар" снова открыт, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:53

2023-07-03T12:53

2023-07-03T12:53

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир рогов

владимир сальдо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879717785_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10ed753658565a9cac91019278ee978b.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту контрольно-пропускной пункт "Чонгар" снова открыт, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. Украинские войска утром 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили и.о. главы области Владимир Сальдо и руководитель республики Сергей Аксенов. Было организовано движение автотранспорта между регионами по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow. "КПП "Чонгар" снова открыт! С места сообщают мои земляки, которые находятся в районе КПП", - написал Рогов. В чате в Telegram, посвященном контрольно-пропускному пункту, пишут, что все виды транспорта начали пропускать в понедельник около 10 утра.

https://ria.ru/20230622/obstrel-1879815232.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины