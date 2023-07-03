https://ria.ru/20230703/punkt-1881891365.html
Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли
Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли - РИА Новости, 03.07.2023
Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли
Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту контрольно-пропускной пункт "Чонгар" снова открыт, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:53
2023-07-03T12:53
2023-07-03T12:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир рогов
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту контрольно-пропускной пункт "Чонгар" снова открыт, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. Украинские войска утром 22 июня нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом - в частности, по Чонгарскому мосту, заявили и.о. главы области Владимир Сальдо и руководитель республики Сергей Аксенов. Было организовано движение автотранспорта между регионами по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow. "КПП "Чонгар" снова открыт! С места сообщают мои земляки, которые находятся в районе КПП", - написал Рогов. В чате в Telegram, посвященном контрольно-пропускному пункту, пишут, что все виды транспорта начали пропускать в понедельник около 10 утра.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879815232.html
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херсонская область , владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту КПП открыли
Рогов: закрытый после удара ВСУ по Чонгарскому мосту контрольно-пропускной пункт открыли