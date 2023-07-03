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Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания

Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания - РИА Новости, 03.07.2023

Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания

Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:00

2023-07-03T10:00

2023-07-03T10:20

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

россия

симферополь

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

янина павленко

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ России.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крыма и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника."В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем, получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича", - сказал задержанный.Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. "Каратист" заключен под стражу.Два месяца назад, 3 мая, ФСБ также сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.

https://radiosputnik.ria.ru/20230615/bespilotniki-1878211350.html

украина

россия

симферополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, симферополь, владимир константинов, сергей аксенов (политик), янина павленко, фсб