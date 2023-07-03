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Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания - РИА Новости, 03.07.2023
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10:00 03.07.2023 (обновлено: 10:20 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/priznanie-1881835658.html
Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания
Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания - РИА Новости, 03.07.2023
Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания
Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:00
2023-07-03T10:20
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
симферополь
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
янина павленко
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ России.Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крыма и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника."В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем, получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича", - сказал задержанный.Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. "Каратист" заключен под стражу.Два месяца назад, 3 мая, ФСБ также сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, симферополь, владимир константинов, сергей аксенов (политик), янина павленко, фсб
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия, Симферополь, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Янина Павленко, ФСБ
Задержанный за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания

Задержанный за подготовку покушения на Аксенова намеревался подорвать автомобиль

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Задержанный за подготовку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова заявил, что планировал подорвать автомобиль в момент проезда его кортежа, следует из видео допроса, опубликованного ФСБ России.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что спецслужбы пресекли попытку покушения на Аксенова, организованную спецслужбами Украины: его машину планировали подорвать с помощью завербованного агента. В июне агент прибыл в Крыма и приступил к подготовке теракта, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.
"В декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины куратором Игорем, получил позывной "Каратист" и проходил обучение на полигоне подрывному делу, маскировке и нанесению грима, уходу от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал адрес, где находится автомобиль для установки там мины, чтобы потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольская для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича", - сказал задержанный.
Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. "Каратист" заключен под стражу.
Два месяца назад, 3 мая, ФСБ также сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Аксенов сообщил об очередной атаке украинских беспилотников на Крым
15 июня, 07:02
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРоссияСимферопольВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Янина ПавленкоФСБ
 
 
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