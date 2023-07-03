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На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России

На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России - РИА Новости, 03.07.2023

На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России

Суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы, его обвинили в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:40

2023-07-03T15:40

2023-07-03T15:40

религия

украина

россия

служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы, его обвинили в поддержке РФ, сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ. "Осужден послушник Почаевской Успенской лавры… На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационная деятельность". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что послушник УПЦ якобы восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских военных. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия