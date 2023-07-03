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На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России - РИА Новости, 03.07.2023
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Религия
 
15:40 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/prigovor-1881946815.html
На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России
На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России - РИА Новости, 03.07.2023
На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России
Суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы, его обвинили в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:40
2023-07-03T15:40
религия
украина
россия
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы, его обвинили в поддержке РФ, сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ. "Осужден послушник Почаевской Успенской лавры… На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационная деятельность". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что послушник УПЦ якобы восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских военных. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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украина, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Религия
На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России

СБУ: послушника Почаевской лавры УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку России

© Depositphotos.com / borisb17Свято-Успенская Почаевская лавра
Свято-Успенская Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Depositphotos.com / borisb17
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы, его обвинили в поддержке РФ, сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ.
«
"Осужден послушник Почаевской Успенской лавры… На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационная деятельность". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве утверждают, что послушник УПЦ якобы восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских военных.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьРелигия
 
 
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