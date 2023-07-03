На Украине послушника Почаевской лавры УПЦ осудили за поддержку России
СБУ: послушника Почаевской лавры УПЦ приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку России
© Depositphotos.com / borisb17Свято-Успенская Почаевская лавра
© Depositphotos.com / borisb17
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к пяти годам лишения свободы, его обвинили в поддержке РФ, сообщили в понедельник в Telegram-канале СБУ.
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"Осужден послушник Почаевской Успенской лавры… На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины: "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ", "коллаборационная деятельность". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - говорится в сообщении СБУ.
В ведомстве утверждают, что послушник УПЦ якобы восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских военных.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".