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В Челябинске вынесли приговор бывшему депутату за хищения

В Челябинске вынесли приговор бывшему депутату за хищения - РИА Новости, 03.07.2023

В Челябинске вынесли приговор бывшему депутату за хищения

Центральный районный суд Челябинска в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего депутата Кумара Айткалиева по делу о мошенничестве на сумму свыше 54... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:38

2023-07-03T14:38

2023-07-03T14:38

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска в понедельник приговорил к пяти годам колонии бывшего депутата Кумара Айткалиева по делу о мошенничестве на сумму свыше 54 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как сообщало СУСК, генеральный директор компании "Уралспецмонтаж" в 2016-2020 годах представил в органы федерального казначейства фиктивные документы о выполнении строительных работ в рамках госконтракта, в итоге ему удалось похитить более 54 миллионов рублей. В УФСБ России по региону РИА Новости поясняли, что речь о Кумаре Айткалиеве. "Судом вынесен приговор подсудимому Айткалиеву, ему назначено наказание в виде пят илет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В суде не смогли уточнить, в колонии какого режима будет отбывать наказание осужденный. Ранее на сайте городского собрания ЗАТО Трехгорный указывалось, что Айткалиев, будучи депутатом горсобрания, в 1999 году создал и возглавил строительную фирму "Уралспецмонтаж". Айткалиев избирался в собрание несколько раз подряд. В настоящее время его в числе депутатов горсобрания на сайте нет.

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челябинск, россия