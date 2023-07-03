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Приговор полицейским по делу об убийстве в Кемерово огласят 10 июля - РИА Новости, 03.07.2023
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06:55 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/prigovor-1881812503.html
Приговор полицейским по делу об убийстве в Кемерово огласят 10 июля
Приговор полицейским по делу об убийстве в Кемерово огласят 10 июля - РИА Новости, 03.07.2023
Приговор полицейским по делу об убийстве в Кемерово огласят 10 июля
Приговор пятерым полицейским, обвиняемым по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим парнем, огласят ориентировочно 10 июля, передает корреспондент... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:55
2023-07-03T06:55
происшествия
кемерово
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Приговор пятерым полицейским, обвиняемым по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим парнем, огласят ориентировочно 10 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города Кемерово. Уголовные дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) были возбуждены в отношении двух полицейских Ленинского УВД по Кемерово, не выехавших на помощь Пехтелевой, и трех сотрудниц Центрального УВД по Кемерово, которые не довели информацию, полученную от службы "112", до нарядов ППС, ДПС, Росгвардии. Гособвинение запросило двум полицейским из Ленинского ОВД по 3,5 года колонии общего режима, трем сотрудницам дежурной части из Центрального УВД - от 2,5 до 3,5 лет колонии общего режима. В прениях четверо из пятерых обвиняемых попросили суд оправдать их. "Суд удаляется на совещание для постановления приговора. Приговор будет ориентировочно 10 июля, в 9.30 (5.30 мск - ред.)", - сказала судья. В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения, в июле 2022 года он получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию, названивая в службу "112". Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков, в последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь - девушка уже была мертва.
https://ria.ru/20230701/vzyatka-1881645419.html
https://ria.ru/20230627/mamontov-1880647048.html
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происшествия, кемерово, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кемерово, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Приговор полицейским по делу об убийстве в Кемерово огласят 10 июля

Приговор полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерово планируется огласить 10 июля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Приговор пятерым полицейским, обвиняемым по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим парнем, огласят ориентировочно 10 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда города Кемерово.
Уголовные дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) были возбуждены в отношении двух полицейских Ленинского УВД по Кемерово, не выехавших на помощь Пехтелевой, и трех сотрудниц Центрального УВД по Кемерово, которые не довели информацию, полученную от службы "112", до нарядов ППС, ДПС, Росгвардии.
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Гособвинение запросило двум полицейским из Ленинского ОВД по 3,5 года колонии общего режима, трем сотрудницам дежурной части из Центрального УВД - от 2,5 до 3,5 лет колонии общего режима.
В прениях четверо из пятерых обвиняемых попросили суд оправдать их.
"Суд удаляется на совещание для постановления приговора. Приговор будет ориентировочно 10 июля, в 9.30 (5.30 мск - ред.)", - сказала судья.
В январе 2020 года в Кемерово 23-летнюю Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс, с которым девушка разорвала отношения, в июле 2022 года он получил 17 лет колонии строгого режима. История получила большой резонанс, когда выяснилось, что соседи, слышавшие шум в квартире, долго и безуспешно пытались вызвать полицию, названивая в службу "112".
Из расшифровки обращений жильцов дома в службу "112" следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков, в последнем они сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь - девушка уже была мертва.
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