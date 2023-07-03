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Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
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01:25 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/prestupniki-1881803113.html
Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ
Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2023
Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ
Командиры британского спецназа особой воздушной службы (SAS), предположительно, уничтожили данные с компьютеров, чтобы скрыть возможные доказательства убийства... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T01:25
2023-07-03T01:25
в мире
афганистан
великобритания
sas
талибан
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командиры британского спецназа особой воздушной службы (SAS), предположительно, уничтожили данные с компьютеров, чтобы скрыть возможные доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 годы, пишет британская газета Times со ссылкой на расследование. Издание сообщает, что ранее британские СМИ уже начинали подобное расследование, утверждая, что подразделения SAS казнили мирных афганских жителей во время ночных рейдов, организованных для захвата боевиков Талибана*. "Командиры нарушили приказ и вместо этого безвозвратно удалили неизвестное количество данных со своего главного компьютерного сервера", - пишет газета, отмечая, что командирам было приказано сохранить компьютерные данные до визита офицеров королевской военной полиции. Издание также приводит новые данные о том, что в период с 2010 по 2013 год тремя из четырех эскадрилий спецназа было совершено до 80 возможных убийств мирных жителей в Афганистане. По данным газеты, один солдат за один рейд убил 35 человек. В декабре прошлого года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев. В марте министерство иностранных дел России заявило, что Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html
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в мире, афганистан, великобритания, sas, талибан
В мире, Афганистан, Великобритания, SAS, Талибан
Спецназ Британии скрыл свои военные преступления в Афганистане, пишут СМИ

Times: в спецназе Британии скрыли доказательства военных преступлений в Афганистане

© Flickr / U.S. Department of DefenseСолдат британского спецназа в Афганистане
Солдат британского спецназа в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Flickr / U.S. Department of Defense
Солдат британского спецназа в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командиры британского спецназа особой воздушной службы (SAS), предположительно, уничтожили данные с компьютеров, чтобы скрыть возможные доказательства убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 годы, пишет британская газета Times со ссылкой на расследование.
Издание сообщает, что ранее британские СМИ уже начинали подобное расследование, утверждая, что подразделения SAS казнили мирных афганских жителей во время ночных рейдов, организованных для захвата боевиков Талибана*.
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"Командиры нарушили приказ и вместо этого безвозвратно удалили неизвестное количество данных со своего главного компьютерного сервера", - пишет газета, отмечая, что командирам было приказано сохранить компьютерные данные до визита офицеров королевской военной полиции.
Издание также приводит новые данные о том, что в период с 2010 по 2013 год тремя из четырех эскадрилий спецназа было совершено до 80 возможных убийств мирных жителей в Афганистане. По данным газеты, один солдат за один рейд убил 35 человек.
В декабре прошлого года минобороны Великобритании заявило о начале независимого расследования в связи с обвинениями британских вооруженных сил в незаконных действиях, которые они, предположительно, совершали в Афганистане с середины 2010 года до середины 2013 года. Расследование проводится в отношении обвинений, согласно которым бойцы спецназа SAS в ходе рейдов в период с 2010 по 2011 год, предположительно, убили более 50 безоружных афганцев.
В марте министерство иностранных дел России заявило, что Москва рассчитывает, что расследование преступлений в Афганистане принесет конкретные результаты.
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