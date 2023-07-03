Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/predskazanie-1881800592.html
В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России
В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России - РИА Новости, 03.07.2023
В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России
Европе и Украине необходимо приготовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, написал обозреватель Responsible Statecraft Мэттью... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T00:45
2023-07-03T00:45
в мире
россия
европа
украина
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603469_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06e0ec210bafb58c8fae11b73a2abdec.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европе и Украине необходимо приготовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, написал обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн.Как отметил журналист, западные лидеры более 15 месяцев настаивали на том, что победа над Россией "предсказана звездами", однако реальная ситуация говорит об обратном."Россия не сломлена экономически. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время, как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала", — заявил Блэкберн.По мнению обозревателя, способность России противостоять Украине, поддерживаемой всем блоком НАТО, серьезно угрожает Европе. Журналист назвал потерю дешевых энергоресурсов острой проблемой для европейских стран. Он также признал, что Евросоюзу придется столкнуться с давлением США в мировой торговле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230702/ekonomika-1881790281.html
россия
европа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80144bfdb293e3a14e854ee5223acea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, нато, сша
В мире, Россия, Европа, Украина, НАТО, США
В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России

RS: ЕС и Украине нужно приготовиться к трудностям из-за несбывшегося предсказания о России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европе и Украине необходимо приготовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, написал обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн.
Как отметил журналист, западные лидеры более 15 месяцев настаивали на том, что победа над Россией "предсказана звездами", однако реальная ситуация говорит об обратном.
«
"Россия не сломлена экономически. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время, как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала", — заявил Блэкберн.
По мнению обозревателя, способность России противостоять Украине, поддерживаемой всем блоком НАТО, серьезно угрожает Европе. Журналист назвал потерю дешевых энергоресурсов острой проблемой для европейских стран. Он также признал, что Евросоюзу придется столкнуться с давлением США в мировой торговле.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Рост производства в России превысил темпы в Европе, заявил Медведев
Вчера, 22:08
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала