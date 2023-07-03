https://ria.ru/20230703/predskazanie-1881800592.html

В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России

В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России - РИА Новости, 03.07.2023

В США предупредили Украину и Европу о проблеме из-за предсказания о России

Европе и Украине необходимо приготовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, написал обозреватель Responsible Statecraft Мэттью... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T00:45

2023-07-03T00:45

2023-07-03T00:45

в мире

россия

европа

украина

нато

сша

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европе и Украине необходимо приготовиться к тяжелым временам из-за несбывшегося предсказания о России, написал обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн.Как отметил журналист, западные лидеры более 15 месяцев настаивали на том, что победа над Россией "предсказана звездами", однако реальная ситуация говорит об обратном."Россия не сломлена экономически. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время, как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала", — заявил Блэкберн.По мнению обозревателя, способность России противостоять Украине, поддерживаемой всем блоком НАТО, серьезно угрожает Европе. Журналист назвал потерю дешевых энергоресурсов острой проблемой для европейских стран. Он также признал, что Евросоюзу придется столкнуться с давлением США в мировой торговле.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230702/ekonomika-1881790281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, европа, украина, нато, сша