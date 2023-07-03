https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами

В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами - РИА Новости, 03.07.2023

В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами

Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 56 регионов России,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:48

2023-07-03T14:48

2023-07-03T14:48

россия

магаданская область

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники, введен на территории 56 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В шести субъектах введен режим "ЧС в лесах", в 56 – действует особый противопожарный режим", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на прошлой неделе в 14 регионах РФ было зафиксировано 248 очагов природных пожаров на общей площади свыше 172 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае, где действуют 209 очагов на площади свыше 155 тысяч гектаров, что составляет 90% от общей площади пожаров в стране. По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20230703/pozhar-1881814780.html

россия

магаданская область

хабаровский край

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россия, магаданская область, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, природные пожары в россии