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В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики
В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики - РИА Новости, 03.07.2023
В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики
Лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров горят в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:31
2023-07-03T22:31
2023-07-03T22:36
химки
сходня
происшествия
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров горят в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Лакокрасочные материалы горят на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики на улице Некрасова в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках", - сказал собеседник агентства.
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химки, сходня, происшествия, коммерческая недвижимость
Химки, Сходня, Происшествия, Коммерческая недвижимость
В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики
В Химках в здании бывшей мебельной фабрики загорелись лакокрасочные материалы