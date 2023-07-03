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В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики

В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики - РИА Новости, 03.07.2023

В Химках загорелось здание бывшей мебельной фабрики

Лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров горят в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:31

2023-07-03T22:31

2023-07-03T22:36

химки

сходня

происшествия

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лакокрасочные материалы на площади 400 квадратных метров горят в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Лакокрасочные материалы горят на площади 400 квадратных метров в здании бывшей мебельной фабрики на улице Некрасова в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках", - сказал собеседник агентства.

химки

сходня

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химки, сходня, происшествия, коммерческая недвижимость