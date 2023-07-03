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Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ

Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023

Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ

Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:59

2023-07-03T13:59

2023-07-03T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

трубчевский район

александр богомаз

россия

украина

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. "Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", - написал Богомаз. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20230628/obstrel-1880969764.html

брянская область

трубчевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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