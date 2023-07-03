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Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881914786.html
Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ
Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ
Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:59
2023-07-03T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
россия
украина
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. "Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", - написал Богомаз. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область
трубчевский район
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происшествия, брянская область, трубчевский район, александр богомаз, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ

Брянский губернатор Богомаз сообщил о пожаре в Белой Березке после обстрела ВСУ

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РоссииПожар в Брянской области
Пожар в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России
Пожар в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", - написал Богомаз. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ в городе Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьТрубчевский районАлександр БогомазРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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