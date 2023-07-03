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Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ
Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.07.2023
Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ
Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:59
2023-07-03T13:59
2023-07-03T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
россия
украина
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Два дома загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, люди не пострадали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. "Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. По предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений", - написал Богомаз. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880969764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Два дома загорелись в Брянской области после обстрела ВСУ
Брянский губернатор Богомаз сообщил о пожаре в Белой Березке после обстрела ВСУ