https://ria.ru/20230703/pozhar-1881855652.html

СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь

СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь - РИА Новости, 03.07.2023

СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь

Частный дом загорелся в Хабаровске, где погибли мать и дочь, из-за неисправной проводки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:04

2023-07-03T11:04

2023-07-03T11:04

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Частный дом загорелся в Хабаровске, где погибли мать и дочь, из-за неисправной проводки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожар в Краснофлотском районе Хабаровска в кирпичном двухэтажном частном доме по переулку Моховому случился ранним утром в понедельник. На месте пожарные обнаружили тела женщины и ребенка. "В ходе мероприятий по устранению пожара обнаружены тела 32-летней женщины и ее 4-летней дочери. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки", - говорится в сообщении СУСК. Северным межрайонным следственным отделом Хабаровска возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Краснофлотского района проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органа местного самоуправления.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, хабаровский край