СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь
СК: частный дом в Хабаровске, где погибли мать и дочь, сгорел из-за неисправной проводки
© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАОСотрудники правоохранительных органов на месте пожара в частном доме в Хабаровске
Сотрудники правоохранительных органов на месте пожара в частном доме в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Частный дом загорелся в Хабаровске, где погибли мать и дочь, из-за неисправной проводки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожар в Краснофлотском районе Хабаровска в кирпичном двухэтажном частном доме по переулку Моховому случился ранним утром в понедельник. На месте пожарные обнаружили тела женщины и ребенка.
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"В ходе мероприятий по устранению пожара обнаружены тела 32-летней женщины и ее 4-летней дочери. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки", - говорится в сообщении СУСК.
Северным межрайонным следственным отделом Хабаровска возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Прокуратура Краснофлотского района проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органа местного самоуправления.