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СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь - РИА Новости, 03.07.2023
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11:04 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/pozhar-1881855652.html
СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь
СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь - РИА Новости, 03.07.2023
СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь
Частный дом загорелся в Хабаровске, где погибли мать и дочь, из-за неисправной проводки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:04
2023-07-03T11:04
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Частный дом загорелся в Хабаровске, где погибли мать и дочь, из-за неисправной проводки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте. Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожар в Краснофлотском районе Хабаровска в кирпичном двухэтажном частном доме по переулку Моховому случился ранним утром в понедельник. На месте пожарные обнаружили тела женщины и ребенка. "В ходе мероприятий по устранению пожара обнаружены тела 32-летней женщины и ее 4-летней дочери. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки", - говорится в сообщении СУСК. Северным межрайонным следственным отделом Хабаровска возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Краснофлотского района проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органа местного самоуправления.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
СК назвал причину пожара в доме в Хабаровске, где погибли мать и дочь

СК: частный дом в Хабаровске, где погибли мать и дочь, сгорел из-за неисправной проводки

© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАОСотрудники правоохранительных органов на месте пожара в частном доме в Хабаровске
Сотрудники правоохранительных органов на месте пожара в частном доме в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
Сотрудники правоохранительных органов на месте пожара в частном доме в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 июл - РИА Новости. Частный дом загорелся в Хабаровске, где погибли мать и дочь, из-за неисправной проводки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО на сайте.
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что пожар в Краснофлотском районе Хабаровска в кирпичном двухэтажном частном доме по переулку Моховому случился ранним утром в понедельник. На месте пожарные обнаружили тела женщины и ребенка.
«
"В ходе мероприятий по устранению пожара обнаружены тела 32-летней женщины и ее 4-летней дочери. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки", - говорится в сообщении СУСК.
Северным межрайонным следственным отделом Хабаровска возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Прокуратура Краснофлотского района проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органа местного самоуправления.
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