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В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе
В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе - РИА Новости, 03.07.2023
В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе
В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:08
2023-07-03T09:08
2023-07-03T09:08
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камбоджа
пномпень
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star. По данным издания, пожар вспыхнул на пятом этаже ночного клуба в столичном районе Туол Корк, когда рабочие ремонтировали внутренние части здания. "По данным судебно-медицинской экспертизы, восемь человек скончались от удушья", - пишет издание со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что все жертвы были рабочими, производившими ремонт клуба. Власти сообщают, что в результате пожара погибли шестеро китайцев (пять мужчин, одна женщина), двое вьетнамцев и один камбоджиец. Полиция задержала четырех человек для расследования трагического происшествия, один из них скрылся. По данным Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями (NCDM), в 2022 году в Камбодже было зарегистрировано 454 пожара по всей стране, в результате которых 42 человека погибли и 55 получили ранения. В декабре прошлого года в результате крупного пожара в отеле и казино Grand Diamond City в городе Пойпет, граничащем с Таиландом, погибли 26 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, камбоджа, пномпень
В мире, Камбоджа, Пномпень
В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе
Star: восемь делавших ремонт рабочих погибли во время пожара в ночном клубе в Пномпене
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star
.
По данным издания, пожар вспыхнул на пятом этаже ночного клуба в столичном районе Туол Корк, когда рабочие ремонтировали внутренние части здания.
«
"По данным судебно-медицинской экспертизы, восемь человек скончались от удушья", - пишет издание со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что все жертвы были рабочими, производившими ремонт клуба. Власти сообщают, что в результате пожара погибли шестеро китайцев (пять мужчин, одна женщина), двое вьетнамцев и один камбоджиец. Полиция задержала четырех человек для расследования трагического происшествия, один из них скрылся.
По данным Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями (NCDM), в 2022 году в Камбодже было зарегистрировано 454 пожара по всей стране, в результате которых 42 человека погибли и 55 получили ранения. В декабре прошлого года в результате крупного пожара в отеле и казино Grand Diamond City в городе Пойпет, граничащем с Таиландом, погибли 26 человек.
При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ