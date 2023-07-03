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В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе

В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе - РИА Новости, 03.07.2023

В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе

В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:08

2023-07-03T09:08

2023-07-03T09:08

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камбоджа

пномпень

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star. По данным издания, пожар вспыхнул на пятом этаже ночного клуба в столичном районе Туол Корк, когда рабочие ремонтировали внутренние части здания. "По данным судебно-медицинской экспертизы, восемь человек скончались от удушья", - пишет издание со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что все жертвы были рабочими, производившими ремонт клуба. Власти сообщают, что в результате пожара погибли шестеро китайцев (пять мужчин, одна женщина), двое вьетнамцев и один камбоджиец. Полиция задержала четырех человек для расследования трагического происшествия, один из них скрылся. По данным Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями (NCDM), в 2022 году в Камбодже было зарегистрировано 454 пожара по всей стране, в результате которых 42 человека погибли и 55 получили ранения. В декабре прошлого года в результате крупного пожара в отеле и казино Grand Diamond City в городе Пойпет, граничащем с Таиландом, погибли 26 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, камбоджа, пномпень