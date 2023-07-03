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В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе - РИА Новости, 03.07.2023
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09:08 03.07.2023
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В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе
В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе - РИА Новости, 03.07.2023
В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе
В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:08
2023-07-03T09:08
в мире
камбоджа
пномпень
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star. По данным издания, пожар вспыхнул на пятом этаже ночного клуба в столичном районе Туол Корк, когда рабочие ремонтировали внутренние части здания. "По данным судебно-медицинской экспертизы, восемь человек скончались от удушья", - пишет издание со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что все жертвы были рабочими, производившими ремонт клуба. Власти сообщают, что в результате пожара погибли шестеро китайцев (пять мужчин, одна женщина), двое вьетнамцев и один камбоджиец. Полиция задержала четырех человек для расследования трагического происшествия, один из них скрылся. По данным Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями (NCDM), в 2022 году в Камбодже было зарегистрировано 454 пожара по всей стране, в результате которых 42 человека погибли и 55 получили ранения. В декабре прошлого года в результате крупного пожара в отеле и казино Grand Diamond City в городе Пойпет, граничащем с Таиландом, погибли 26 человек.
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в мире, камбоджа, пномпень
В мире, Камбоджа, Пномпень
В Камбодже восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе

Star: восемь делавших ремонт рабочих погибли во время пожара в ночном клубе в Пномпене

© AP Photo / Heng SinithКарета скорой помощи в Камбодже
Карета скорой помощи в Камбодже - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Heng Sinith
Карета скорой помощи в Камбодже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В реконструируемом развлекательном ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене в воскресенье произошел пожар, число погибших достигло восьми, сообщает портал Star.
По данным издания, пожар вспыхнул на пятом этаже ночного клуба в столичном районе Туол Корк, когда рабочие ремонтировали внутренние части здания.
«
"По данным судебно-медицинской экспертизы, восемь человек скончались от удушья", - пишет издание со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что все жертвы были рабочими, производившими ремонт клуба. Власти сообщают, что в результате пожара погибли шестеро китайцев (пять мужчин, одна женщина), двое вьетнамцев и один камбоджиец. Полиция задержала четырех человек для расследования трагического происшествия, один из них скрылся.
По данным Национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями (NCDM), в 2022 году в Камбодже было зарегистрировано 454 пожара по всей стране, в результате которых 42 человека погибли и 55 получили ранения. В декабре прошлого года в результате крупного пожара в отеле и казино Grand Diamond City в городе Пойпет, граничащем с Таиландом, погибли 26 человек.
Пожар в казино-отеле Grand Diamond City hotel-casino на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на таиландско-камбоджийской границе. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
При пожаре в казино в Камбодже погибли десять человек, пишут СМИ
29 декабря 2022, 07:27
 
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