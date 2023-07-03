https://ria.ru/20230703/pozhar-1881814780.html
В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары
В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары - РИА Новости, 03.07.2023
В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары
Высокая грозовая активность стала причиной массовых возгораний в Якутии, где в выходные обнаружено более 60 новых лесных пожаров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:48
2023-07-03T07:48
2023-07-03T07:48
происшествия
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Высокая грозовая активность стала причиной массовых возгораний в Якутии, где в выходные обнаружено более 60 новых лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. По данным мониторинга, на утро понедельника в Якутии действуют 110 лесных пожаров на площади 61 164 га и два ландшафтных пожара на площади 3 185 га. За прошедшие сутки потушено 22 лесных пожара на площади 6 787,7 га. "За прошедшие выходные в результате авиационного и космического мониторинга было обнаружено 64 лесных пожара на площади 987,7 га и 1 ландшафтный пожар на площади 233 га. Возгорания массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность", - рассказали в ведомстве. В свою очередь, в Якутском управлении по гидрометеорологии предупредили о том, что в 13 районах республики в понедельник ожидаются грозы, скорость ветра при грозах достигнет до 15-20 метров в секунду.
https://ria.ru/20230626/pozhar-1880387933.html
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происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары
Министерство экологии Якутии: в районах региона сильные грозы вызвали новые лесные пожары
ЯКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Высокая грозовая активность стала причиной массовых возгораний в Якутии, где в выходные обнаружено более 60 новых лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
По данным мониторинга, на утро понедельника в Якутии действуют 110 лесных пожаров на площади 61 164 га и два ландшафтных пожара на площади 3 185 га. За прошедшие сутки потушено 22 лесных пожара на площади 6 787,7 га.
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"За прошедшие выходные в результате авиационного и космического мониторинга было обнаружено 64 лесных пожара на площади 987,7 га и 1 ландшафтный пожар на площади 233 га. Возгорания массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность", - рассказали в ведомстве.
В свою очередь, в Якутском управлении по гидрометеорологии предупредили о том, что в 13 районах республики в понедельник ожидаются грозы, скорость ветра при грозах достигнет до 15-20 метров в секунду.
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