https://ria.ru/20230703/pozhar-1881814780.html

В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары

В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары - РИА Новости, 03.07.2023

В районах Якутии сильные грозы вызвали новые лесные пожары

Высокая грозовая активность стала причиной массовых возгораний в Якутии, где в выходные обнаружено более 60 новых лесных пожаров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T07:48

2023-07-03T07:48

2023-07-03T07:48

происшествия

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Высокая грозовая активность стала причиной массовых возгораний в Якутии, где в выходные обнаружено более 60 новых лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. По данным мониторинга, на утро понедельника в Якутии действуют 110 лесных пожаров на площади 61 164 га и два ландшафтных пожара на площади 3 185 га. За прошедшие сутки потушено 22 лесных пожара на площади 6 787,7 га. "За прошедшие выходные в результате авиационного и космического мониторинга было обнаружено 64 лесных пожара на площади 987,7 га и 1 ландшафтный пожар на площади 233 га. Возгорания массово появились в районах, где отмечена высокая грозовая активность", - рассказали в ведомстве. В свою очередь, в Якутском управлении по гидрометеорологии предупредили о том, что в 13 районах республики в понедельник ожидаются грозы, скорость ветра при грозах достигнет до 15-20 метров в секунду.

https://ria.ru/20230626/pozhar-1880387933.html

https://ria.ru/20230701/evakuatsiya-1881598694.html

республика саха (якутия)

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происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия)